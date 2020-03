Siamo all’alba del successo sostenibile

Certamente vi sono già stati casi virtuosi di offerte di aiuti a livello nazionale (Intesa Sanpaolo ha annunciato donazioni per 100 milioni di euro, Eni, Generali, Italgas per citare solo alcuni), ma è importante che questa consapevolezza cresca, si rafforzi e si diffonda. Così, occorre continuare a pagare i fornitori se vi sono le condizioni per farlo e, più in generale, il mondo imprenditoriale deve pensare ad azioni di significativo e reale impatto sociale.

Questo è il “successo sostenibile”: rafforzare il Paese per consentire, a sua volta, al Paese, di continuare a sostenere l’impresa a livello di domanda e di consumi. Innescare un percorso circolare virtuoso. Ecco cosa dobbiamo fare in modo sistematico ed immediato.

Si afferma ormai da più parti che la pandemia in atto segnerà per sempre la nostra storia, demarcando il tempo tra un “prima” ed un “dopo”. Siamo allora in presenza di una grande occasione. Per l’impresa è il momento di ripensarsi in una dimensione nuova più civile e inclusiva.

Il banco di prova per un’effettiva responsabilità sociale dell’impresa è arrivato. L’Italia è un Paese a forte vocazione solidaristica, nel momento del bisogno. E anche l’impresa italiana si dimostrerà certamente all’altezza dei propri compiti.

Ordinario di Diritto Commerciale all’Università di Firenze