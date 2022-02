«Siamo al capolinea, ordinativi da smaltire e lavoratori in cassa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ordinativi come non se ne vedevano da quindici anni e aziende che decidono di fermare la produzione e mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. L’assessore alle Attività produttive della Regione, Guido Guidesi, racconta il paradosso lombardo. Già nell’ottobre scorso aveva fatto presente i rischi del caro energia, pensando agli effetti devastanti sul territorio lombardo. Ora parla di tempesta perfetta e denuncia ritardi incomprensibili.

Assessore, quanto può reggere ancora il tessuto produttivo lombardo?

Loading...

Poco, nonostante le fantasiose e ingegnose riorganizzazioni degli imprenditori, che si sono messi a produrre perfino di notte, nelle ore in cui l’elettricità costa meno, o nel week end. Produrre costa di più che sospendere l’attività. Siamo al paradosso in cui le nostre aziende non riescono a smaltire la mole di lavoro: servono soluzioni strutturali e un immediato intervento a calmierazione degli aumenti dei costi energetici. L’ultimo decreto, il Sostegni Ter, è solo un tardivo segnale.

Cosa si aspetta ora?

Credo che il metodo migliore sia quello di essere consapevoli delle risorse che servono per una degna calmierazione. E dal momento che quelle risorse non sono a bilancio, è necessario procedere con uno scostamento: parliamo di 30 miliardi che devono essere messi immediatamente a disposizione delle imprese, o col credito d’imposta o con altre soluzioni. Questo darebbe ossigeno e consentirebbe di tornare a produrre e smaltire gli ordinativi e di prenderci un po’ di tempo per fare scelte strutturali cogliendo questa “pessima” occasione per mettere a punto una strategia.