«Siamo esposti per milioni, ci servono risposte certe»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«I Comuni hanno assunto vincoli giuridici importanti e dal Governo non arrivano indicazioni chiare», afferma preoccupata Paola Romano, assessore alla Pubblica istruzione e fondi comunitari del Comune di Bari. La città, nell’ambito del Piano asili nido del Pnrr, ha ottenuto il più alto finanziamento pro capite su base provinciale secondo un’elaborazione del Sole 24 Ore del Lunedì pubblicata lo scorso 13 marzo. «Puntiamo a raddoppiare la nostra offerta con 11 progetti ammessi. Per tutti abbiamo già firmato i contratti d’appalto e stiamo iniziando a cantierizzare. Siamo esposti per circa 20 milioni di euro».

Bruxelles contesta gli interventi su edifici esistenti. I vostri progetti cosa prevedono?

Per una scelta ecologica, 5 progetti degli 11 intervengono sull’esistente. Uno prevede il riutilizzo di un bene confiscato alla mafia, ma il progetto è bloccato alla luce dello stop parallelo intervenuto sul bando per i beni confiscati. Gli altri sono scuole dell’infanzia, colpite dal calo demografico, che abbiamo deciso di riconvertire in asili nido: così raggiungeremo il target europeo di copertura del 32,8% nella fascia di età da zero a due anni.

Loading...

Il Governo rassicura che non ci saranno tagli, ma ci sarà un nuovo bando. Cosa ne pensa?

L’eventuale trasformazione delle risorse non sarebbe neutra per i Comuni. Anche lo spostamento su un altro bando sarebbe una procedura competitiva e non possiamo permetterci di restare scoperti. Il primo bando poi è stato complicatissimo da gestire. Bari ha sostenuto alcuni enti più piccoli della provincia che non avevano le risorse per il processo di candidatura. Proprio in quel periodo i ministeri avevano pubblicato bandi per nuove assunzioni legate al Pnrr e proponevano contratti più appetibili. Così, proprio quando era più necessario, gli uffici comunali si sono svuotati. Inoltre, non tutti se la sentono di rischiare decurtazioni in caso di ritardi e penali oppure di mettere a bilancio le future spese di gestione delle strutture.

Le risorse aggiuntive da dove potrebbero arrivare?

Sento parlare di attingere da altri fondi europei, dall’Fsc o dal Por delle Regioni. Ma quelle sono risorse già impegnate e vincolate in capitoli di bilancio definiti. Così si rischia di tagliare altre voci di welfare. Inizialmente si è cercato di incolpare i Comuni, accusandoli di essere in ritardo, ma abbiamo dimostrato che lo sforzo fatto è stato enorme. Ora ci auguriamo che non venga vanificato e che si riesca a concludere questo importante investimento nell’edilizia scolastica, atteso da decenni nel nostro Paese.