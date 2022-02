Siamo tutti un po’ dittatori. Le determinanti socio-culturali dell’altruismo

Il totalizzatore mostrato in TV, indicando quanti altri hanno già donato, dovrebbe avere un effetto demotivante: visto che molti hanno già donato perché dovrei farlo anche io, visto che l'obiettivo dell'incremento del benessere dei destinatari è già stato raggiunto? Si dice che la contribuzione degli altri dovrebbe “spiazzare” la donazione individuale. Eppure, tutti i dati ci dicono che non è così. Che, proprio perché noi vediamo che gli altri stanno donando, siamo portati a donare.

Le cause “comuni” sono cause “degne”

Le ragioni sono varie: perché vogliamo sapere di aver avuto un ruolo diretto e personale nel far aumentare il benessere di qualcun altro; oppure perché, se tanti donano per una certa causa, è perché vuol dire che quella causa è degna di essere supportata; oppure, ancora, perché donare ci fa sentire meritevoli di lode, anche se la donazione è anonima e quella lode non verrà esplicitata da nessuno tranne il nostro io. Al contrario, se non vediamo o siamo convinti che gli altri non cooperino, saremo indotti, allora, a fare lo stesso.

Dare eccessiva enfasi alle notizie sull'evasione fiscale, per esempio, tende a farci sovrastimare l'incidenza del fenomeno e quindi a farci credere che sia più diffuso e più socialmente tollerabile di quanto non sia in realtà. Di conseguenza. Questo, naturalmente, abbassa il costo sociale dell'evasione e la incoraggia.

Disonesto è chi disonesto appare

Qualche tempo fa una società di trasporto pubblico locale ha deciso di rendere obbligatorio anche per titolari di abbonamento “scrisciare” la tesserina appena saliti sul bus. Le ragioni dell'introduzione di questa nuova regola sono varie ma quella del segnale è forse la principale. Prima che la nuova regola venisse adottata, infatti, nel momento in cui un nuovo passeggero saliva sul bus e non “scrisciava”, agli occhi degli altri passeggeri che assistevano alla scena poteva voler dire due cose: o che il nuovo passeggero era un abbonato o che, semplicemente, stava facendo il free-rider, stava facendo la corsa senza pagare il biglietto. Non era possibile in alcun modo distinguere, per esempio, uno studente con abbonamento da un ragazzo senza biglietto.

La conseguenza è una sovrastima del numero di viaggiatori disonesti. Ho condotto un sondaggio informale con i miei studenti chiedendo loro quale fosse la percentuale di viaggiatori senza biglietto nei bus da loro abitualmente frequentati. La stima variava sempre tra il 30 e il 50 percento. I dati ufficiali mostrano che, in realtà, la percentuale è inferiore al 10 percento. Una percezione così distorta non fa che rendere più accettabile, perché altamente diffuso, quel comportamento. La sua larga diffusione (percepita) diventa segno di accettabilità sociale che non fa altro che rendere quello stesso comportamento più facilmente imitabile.