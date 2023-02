Siccità, il governo prepara il piano. Ipotesi commissario e razionamenti dell’acqua

Oltre 3,5 milioni gli italiani a rischio

Eccolo, il piano acqua cui ora dovrà provvedere il governo Meloni, «tenendo conto - ha sottolineato Palazzo Chigi - della scarsa percentuale di impegno delle risorse idriche effettivamente disponibili e della necessità di abbattere i tempi per opere che riducano la dispersione idrica e permettano la pulizia dei bacini». I tempi sono stretti. Secondo l’Anbi, l’associazione nazionale dei consorzi di bacino, sono 3,5 milioni gli italiani che rischiano di avere l’acqua razionata dai rubinetti e una percentuale tra il 6 e il 15% della popolazione (dati Cnr) vive ormai in territori esposti a una siccità severa o estrema. Un bollettino allarmante, con la neve sulle Alpi che si scioglie, i laghi del Nord al minimo, il Po in sofferenza, i fiumi del Centro Italia in secca e, al contrario, gli invasi del Sud pieni che vanno svuotati in mare. E con effetti negativi su interi settori produttivi, risicoltura in testa.

Acquedotti da riparare e nuovi laghi per l’acqua piovana

Per l’Anbi occorre tappare subito i buchi degli acquedotti, che perdono il 40% dell'acque, e costruire nuovi laghi per accumulare l'acqua piovana (ne raccogliamo solo l’11%). Riconosce che il problema «è grave» il ministro Pichetto Fratin, ricordando che per disporre di «un quadro conoscitivo esaustivo della disponibilità della risorsa idrica, propedeutico a qualsivoglia azione», il suo dicastero ha portato avanti il progetto del bilancio idrologico nazionale, che offre valutazioni coerenti tra distretti idrografici, nonché il progetto di censimento delle derivazioni per il monitoraggio dei quantitativi di acqua effettivamente derivati. C’è anche il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, aggiornato a dicembre, come riferimento da tenere presente. Soprattutto nell’ultima parte, dove suggerisce oltre 360 azioni da poter mettere in campo per intervenire a tutto campo contro siccità, frane, alluvioni. È già tardi.