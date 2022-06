Siccità, grandi laghi in secca: il Maggiore è al 24%, Nord in emergenza

Il lago di Como è sceso dal 76% al 35%, quello d’Iseo dal 97 al 46%. Il fiume Po, il più grande d’Italia, è in agonia. A Valenza, in provincia di Alessandria, due anni fa aveva una portata di 489 metri cubi al secondo, ora è di soli 108 metri cubi. Verso la foce, a Pontelagoscuro in provincia di Ferrara, il Po è passato da 3mila a 1.800 metri cubi al secondo di portata.

Sempre in Lombardia, le riserve di neve si sono esaurite con due mesi di anticipo. In Umbria gli invasi del Trasimeno e della diga di Maroggia sono dimezzati. Nel Lazio il Tevere è più basso di 35 centimetri.

Secondo la Confagricoltura, i danni all’agricoltura ammontano già a due miliardi di euro, ma è solo un bilancio provvisorio. «Il grosso dell’emergenza è tutta concentrata al Nord - ammette il direttore generale dell’Anbi, Gargano - perché il Sud ha saputo dotarsi di infrastrutture idriche migliori grazie ai fondi per il Mezzogiorno».

Gargano: «Serve lo stato di emergenza»

Piangere sugli errori del passato oggi però non serve. In piena crisi, c’è solo una cosa da fare: «Il governo deve dichiarare rapidamente lo stato d’emergenza - dice Gargano - e affidare alla Protezione civile la gestione centralizzata e la distribuzione della poca acqua che c’è in modo tale che venga divisa tra agricoltori, utenze domestiche, bacini idrici e utility energetiche».

Solo un’autorità con un mandato governativo, infatti, ha la forza di imporsi e di evitare forme di egoismo campanilista: dal lago di Garda che non vuole veder scivolar via, insieme all’acqua, i turisti, fino alla Regione Valle d’Aosta che dichiara di non poter aiutare il vicino Piemonte. «Così fu fatto per le due crisi di siccità che l’Italia ha attraversato negli ultimi vent’anni, e funzionò», ricorda Gargano.