Siccità, dalla lavatrice alla doccia il decalogo per risparmiare l’acqua

La partita contro la siccità non coinvolge solo il governo, chiamato a mettere in campo, in tempi stretti, un piano di gestione e razionalizzazione dell’acqua destinata ad uso agricolo, civile e industriale. Anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte adottando buone pratiche e comportamenti virtuosi per evitare gli sprechi. Federconsumatori ha individuato dieci regole che possono aiutare la collettività ad andare nella direzione di comportamenti più sostenibili. Eccole.

Lavaggio piatti e stoviglie

Utilizzare lavastoviglie e lavatrice a pieno carico: così si arriva a risparmiare fino a 11.000 litri d’acqua all’anno.

Pulizia dei denti

Lavarsi i denti tenendo il rubinetto aperto fa sprecare oltre 5 litri al minuto. Per questo è bene utilizzare lo spazzolino inumidito col solo dentifricio e risciacquare soltanto alla fine.

Rasatura barba

Per farsi la barba è sufficiente colmare il lavandino d’acqua, chiudendolo col tappo, e poi lasciarla scorrere terminata la rasatura.

Pulizia di frutta e verdura

Lavare frutta e verdura lasciandole immerse in acqua: così si riduce il numero di risciacqui sotto l’acqua corrente. Inoltre, l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura può essere impiegata per innaffiare le piante.