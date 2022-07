Siccità, ecco le 8 mosse per ridurre gli sprechi della metà

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questi giorni di siccità, caratterizzati da temperature elevate in tutto il Paese, uno studio pubblicato dalla Sima (Società italiana di medicina ambientale) pone l’accento su una brutta abitudine che hanno gli italiani (ma non solo): lo spreco di acqua. Proprio mentre numerose città, a partire da Verona, impongono limiti all’uso dell’acqua potabile attraverso ordinanze e alcune regioni chiedono lo stato di emergenza.

Fino a 30 litri per lavarsi i denti, 50 per la doccia

Per affrontare l’emergenza idrica, è il messaggio che viene fuori dall’indagine, occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini. «L’Italia - sottolinea Alessandro Miani, presidente Sima - è il Paese dalle grandi risorse idriche ma anche tra i primi al mondo per spreco di acqua: il consumo pro capite quotidiano è di circa 245 litri. Basti pensare che il rubinetto del bagno ha una portata media di oltre 10 litri di acqua al minuto: se lo lasciamo aperto mentre ci laviamo i denti, più di 30 litri di acqua potabile se ne andranno sprecati. Un rubinetto che gocciola, poi, rappresenta uno spreco di 4mila litri di acqua all’anno – continua Miani - Facendo la doccia utilizziamo circa 50 litri di acqua, se preferiamo la vasca da bagno, invece, i litri che consumiamo sono il triplo (circa 150); per lavare l’auto utilizziamo mediamente 100 litri di acqua».

Le 8 mosse per tagliare gli sprechi d’acqua della metà

Tuttavia, attraverso alcuni semplici accorgimenti da adottare in casa, gli sprechi d'acqua possono abbattersi fino al 50%, con effetti positivi sui consumi e sulla spesa idrica. La Società italiana di medicina ambientale suggerisce 8 mosse per ottenere questo obiettivo.

1) Preferire la doccia alla vasca da bagno, accorciare la durata del lavaggio e chiudere il rubinetto mentre ci insaponiamo;