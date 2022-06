Emergenza siccità in Italia: la situazione dal Piemonte alla Basilicata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo stato d’emergenza per la siccità è pronto per essere dichiarato, ma è tutt’altro che chiaro quando, come e soprattutto a cosa dovrebbe servire, con le Regioni in ordine sparso e la Protezione Civile che attende i parametri specifici e le richieste ufficiali. Intanto, in assenza di piogge (anche se qualche precipitazione è attesa nel fine settimana sui rilievi alpini) la situazione peggiora di ora in ora e comincia a mettere considerevolmente a rischio anche gli approvvigionamenti di acqua potabile nelle case.

Regioni in ordine sparso

Il presidente Alberto Cirio invita il governo a partire con lo stato d’emergenza dal Piemonte, una delle regioni dove gli effetti della siccità si fanno sentire maggiormente, in attesa di un quadro più complessivo. Il collega lombardo Attilio Fontana dice però che quella dello stato d’emergenza è “una richiesta che eventualmente faremo quando ci saranno delle specifiche necessità. Valuteremo”. Fatto sta che, a quanto si apprende, la protezione civile non ha ricevuto nessuna richiesta circostanziata, con una stima precisa dei danni, tranne che dal Veneto che l’ha ripresentata, benché non dettagliata, dopo quella respinta in aprile.

Agricoltura: possibili risarcimenti alle imprese

A grandi linee, comunque, gli interventi di emergenza che si immaginano necessari potrebbero essere di due tipi. Il primo riguarda l’agricoltura, col ministero delle politiche agricole al lavoro sui criteri, insieme alla protezione civile. Da questo punto di vista potrebbero essere previsti risarcimenti alle imprese che hanno subito danni per il mancato raccolto, “qualora - dice il ministero - il danno provocato dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile”, mentre si sta facendo il possibile per garantire l’irrigazione nell’immediato, ben sapendo che la soluzione dei problemi richiederebbe interventi strutturali.

L’emergenza acqua potabile

Il secondo, che però è quasi impossibile da prevedere, riguarda l’emergenza idropotabile, ovvero garantire l’approvvigionamento a quelle zone che potrebbero rimanere senza acqua nelle case. La situazione, in questo caso, è molto frastagliata: razionamenti e diminuzione di pressione sono già cominciati in alcune aree del Piemonte e del Lazio, in particolare sui Colli Albani e nella provincia di Frosinone. In alcuni casi si lega all’emergenza del Po: buona parte delle province di Ravenna e Ferrara è servita dai potabilizzatori che, più o meno direttamente, pescano dal grande fiume. Se nella parte finale del Po dovesse ulteriormente calare la portata potrebbero cominciare i problemi. Uno scenario che potrebbe essere scongiurato solo con ulteriori riduzioni dei prelievi idrici per l’irrigazione agricola.

Tra le Regioni è scoppiata la guerra dell’acqua

Insomma, mai come in questo caldissimo giugno, l’acqua è un bene limitato e quindi più che prezioso. Spesso chi ce l’ha preferisce risparmiarla: nei giorni scorsi la Valle d’Aosta ha fatto sapere che non riuscirà a soccorrere il Piemonte, mentre il presidente della Basilicata Vito Bardi ha annunciato di essere pronto a firmare un provvedimento per dare l’acqua alle imprese lucane prima che a quelle di altre regioni, come ad esempio la vicina Puglia. L’autorità del lago di Garda è da settimane in un rapporto dialetticamente complicato con quella del Po. In tutto questo c’è anche l’incubo degli incendi boschivi, che al momento non rappresentano un’emergenza, ma che se dovessero scoppiare complicherebbero ulteriormente la situazione: l’Emilia-Romagna, ad esempio, ha proclamato, da sabato, la fase di massima attenzione, sperando che si tratti solo di una precauzione.