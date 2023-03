Siccità senza fine: sulle montagne c’è un terzo della neve

Ascolta la versione audio dell'articolo

È quasi primavera e la neve dovrebbe cominciare a sciogliersi, alleviando la siccità che attanaglia anche quest’anno i fiumi e laghi della penisola. Ma quale neve? Da uno studio di Fondazione Cima - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale, sulle montagne italiane c’è appena un terzo della neve rispetto alle medie degli ultimi 12 anni, malgrado le recenti nevicate. Di conseguenza, andiamo verso un’estate da incubo, peggiore di quella dell’anno scorso, che pure ha causato 6 miliardi di danni all’agricoltura italiana e un forte aumento dei prezzi all’origine.



«All’inizio di marzo si raggiunge il massimo dell’accumulo e sulle montagne italiane di solito sono immagazzinati 10-13 miliardi di metri cubi d'acqua sotto forma di neve, ma quest'anno siamo a meno di 4 miliardi. Ne manca il 63% rispetto alle medie stagionali, una situazione peggiore rispetto allo scorso anno, quando nello stesso momento ne avevamo 6 miliardi - spiega Luca Ferraris, presidente della Fondazione -. In pratica, i nostri principali serbatoi sono quasi vuoti, proprio alla vigilia della stagione in cui l’acqua serve di più. Mi chiedo perché il rischio di restare a corto di gas abbia destato tanto allarme in autunno, mentre il rischio di restare senz’acqua, che ormai è una certezza, desti così poca preoccupazione».

L’emergenza idrica è ancora più preoccupante considerando il fatto che si aggrava di anno in anno. «Siamo in una tempesta perfetta: abbiamo sempre meno acqua a fronte di temperature sempre più elevate che ne richiederanno ancora di più. E’ chiaro che la crisi è destinata ad aggravarsi nei Paesi del Mediterraneo, definito un hot spot dell’emergenza climatica negli studi dell’Ipcc», precisa Ferraris, che sollecita una presa di coscienza e l’impostazione di una strategia di adattamento al clima che cambia rapidamente.

«Un anno caldo e secco come il 2022, ad esempio, ha visto il 50% in meno di neve, ma quasi il 50% in più di fabbisogno idrico per l’irrigazione», aggiunge. I danni non sono solo per l’agricoltura, ma anche per la produzione elettrica: nel 2022 l’idroelettrico ha prodotto oltre un terzo di meno rispetto all’anno precedente.

La semplice riduzione degli sprechi nel servizio idrico - misura certamente necessaria, su cui si concentrano i 4 miliardi di euro stanziati nel Pnrr - non può bastare, considerando che il settore agricolo è da sempre il primo consumatore di acqua, con oltre il 50% dei prelievi, e l'industria incide per un altro 10-15% sul fabbisogno idrico nazionale, mentre gli usi civili contano per meno di un terzo. Una strategia complessiva dovrebbe comprendere anche agli altri usi, agricoli e produttivi.