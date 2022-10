Siccità, venti e alluvioni: progettare edifici a misura di cambiamenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pandemia che ha attraversato il mondo, gli effetti del cambiamento climatico avvertiti con l’innalzamento delle temperature, il lungo periodo di siccità, fino alle recenti alluvioni e poi la guerra ai confini dell’Europa, con impatto diretto sulla crisi energetica e sul caro-bollette di case e industrie. Condizioni che richiedono urgenti politiche ambientali, durevoli e con effetto immediato. Un appello alla responsabilità che chiama in causa chi opera a vario titolo per la costruzione e lo sviluppo delle città, dalla scala territoriale a quella del singolo edificio.

C’è chi come il botanico Stefano Mancuso ricorda che «nei prossimi 50 anni tutte le città si troveranno sfasate in termini di innalzamento della temperatura, in una fascia diversa rispetto alla quale sono state progettate e costruite. Il grimaldello è quello degli alberi – dice – immaginiamo edifici che abbiano piante fuori e dentro, per ridurre l’impatto del costruito sull’ambiente».

Più verde contro il calore

Anche per il paesaggista belga Bas Smets – professionista del team che si è aggiudicato il concorso per il Grande Maxxi di Roma, ma anche autore per il verde di Notre Dame, a Parigi – la natura dovrà penetrare in città, per salvarci dalle isole di calore. Smets invita a tenere insieme geologia e meteorologia, considerando l’urbanistica come quello strato in cui queste due forze si incontrano. Sempre dal Belgio l’invito a studiare «paesaggi performativi» e «infrastrutture adattive»: è il collettivo 51N4E (ospite a Torino all’evento Utopian Hours, dal 14 al 16 ottobre prossimi), noto per la trasformazione di piazza Skanderbeg a Tirana, a promuovere un approccio bottom-up alla pianificazione e all’architettura.

Fabio Viero, direttore della divisione Manens della società Manens Tifs (33 milioni di fatturato consolidato con Steam, 385 addetti e sedi a Padova, Verona, Bari, Serbia e Arabia Saudita) cita tre progetti italiani dove la società di ingegneria è al fianco di altrettante star dell’architettura internazionale, per spiegare concretamente cosa significhi oggi progettare pensando al climate change.

A Milano è con Kengo Kuma per gli uffici biofilici di Welcome, nell’ex area Rizzoli a ridosso del Parco Lambro, e con BIG per Citywave a Citylife, a Roma con Antonio Citterio Patricia Viel per la sede Enel. Edifici green, confortevoli, attenti al benessere delle persone, a prova di clima e di futuro.