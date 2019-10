Siccità, vento e fiamme: California grande vittima del clima che cambia

«Troppo pericolosa per abitarci»

È questa la nuova normalità con cui i californiani devono fare i conti e che sta trasformando il Golden State in un deserto invivibile. Il quotidiano locale, San Francisco Chronicle, l'ha insinuato ieri mattina, concludendo il suo resoconto dell'inferno con la seguente frase: gli incendi «intensificano i timori che parti della California siano diventate troppo pericolose per abitarci».

Un'ammissione che sembra quasi assurda. In realtà, non è una vera sorpresa. L'emergenza climatica sta rendendo off-limits molte aree del mondo: città asiatiche e mediorientali dove le temperature si spingono oltre i 50 gradi, a livelli intollerabili per il corpo umano; tutte le isole del Pacifico e le spiagge della Florida dove ad ogni alta marea l'acqua arriva in soggiorno; i villaggi artici che si spostano perché il mare erode la costa, con la scomparsa dei ghiacci.

Ma la California? Il Golden State ha sempre incarnato l'idea del paradiso del mondo, almeno finché Paradise non è bruciata l'estate scorsa. È qui, nelle verdi vallate definite da Woody Guthrie “pascoli dell'abbondanza”, che si rifugiarono i profughi in fuga negli anni del Dust Bowl. Sulla Sierra Nevada John Muir inventò la narrativa della natura selvaggia e con il Sierra Club, da lui fondato, è nato il moderno ambientalismo. Proprio le strutture ariose e informali delle case californiane, che derivano dall'estetica dell'immersione nella natura, nell'idillio suburbano tra i pini e gli eucalipti, sono quelle che stanno andando a fuoco in questi giorni.

Un idillio eroso nel tempo dall'industrializzazione delle pratiche agricole, dall'ondata del consumismo e dall'avidità delle grandi corporation, che hanno trasformato la Baia di San Francisco in un'immensa “gated community” per super-ricchi.

Lo Stato è in piena espansione, ormai è diventato la quinta economia del mondo, superando il Regno Unito, ma al tempo stesso crescono gli slum e le tendopoli di senzatetto che non riescono a pagare l'affitto. Ci vuol altro, però, per offuscare davvero l'immagine paradisiaca del Golden State. Ci vuole, forse, una potenza di fuoco grande quanto l'emergenza climatica, che stende un sottile strato di fuliggine sul mito californiano.

Nell'ultimo decennio, gli abitanti hanno sofferto le siccità più drammatiche della storia. La siccità si è alternata a piogge torrenziali record, che hanno trasformato le aree bruciate in enormi fiumi di fango, con vasti smottamenti e case travolte in tutto lo Stato, costringendo allo sgombero di altri villaggi. Insomma, chi è stato risparmiato dagli incendi poi rischia di restare travolto dal fango durante l'inverno. Una prospettiva che sta trasformando il mito del paradiso in un'anticipazione dell'inferno climatico.