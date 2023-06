Sicilia - Parco Archeologico di Segesta - SEGESTA TEATRO FESTIVAL

In Sicilia da non perdere il Segesta Teatro Festival che quest'anno si svolgerà dal 28 luglio al 27 agosto, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo. Un mese denso di programmazione artistica contemporanea, fra teatro, danza, musica, spettacoli all'alba e osservazioni astronomiche nel cuore della notte, per immergersi in una natura di emozionante bellezza che avvolge il Teatro Antico e il Tempio, che ospiteranno le creazioni di una molteplicità di artisti di rilevanza nazionale e internazionale - da Alice che celebra Franco Battiato a Sonia Bergamasco diretta dall'artista visivo e regista fiammingo Jan Fabre –, pronti a condividere il loro sguardo con il pubblico del festival, a farsi comunità.

