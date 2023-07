Sicilia - Tour in semi sommergibile a Taormina e Giardini Naxos

In Sicilia è originale la proposta di un tour in semi sommergibile per visitare le zone più amate e suggestive di Taormina e Giardini Naxos. Armati di macchina fotografica o smartphone, si possono catturare fotografie incredibili grazie alle ampie vetrate del mezzo. Il tour offre anche l’opportunità di esplorare l’interno della Grotta degli Innamorati e della famosa Grotta Azzurra.

15/21 17/21 Menu