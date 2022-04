Sicilia, 40 nuove ville di lusso Rocco Forte su 50 ettari a Sciacca

«Se non si è ancora trovato un imprenditore disponibile ad intervenire - ha detto Forte - è perché fino ad oggi non è mai stato fatto un bando internazionale in modo intelligente». Per l’imprenditore italo-britannico, inoltre, sempre a Sciacca manca un porto turistico: «Se ci fosse, i margini di crescita del settore aumenterebbero ulteriormente». Infine previsioni e valutazioni sull’impatto del conflitto ucraino. «La gente vuole viaggiare, e dopo due anni di pandemia le prospettive per il nostro turismo sono ottime: prevediamo un numero di ospiti record, in arrivo in particolare dagli Stati Uniti» ha sottolineato Forte. Ridimensionato l’allarme sui russi: «Si tratta di una fetta di mercato assai limitata, intorno al 3% del totale, mentre per quanto riguarda i turisti americani parliamo di numeri molto più significativi, tra il 30 e il 40%» ha concluso.