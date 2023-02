Sicilia, Cdp rilancia l’impegno a fianco di imprese e Enti locali

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Fare il punto su quanto è stato fatto, porre le basi per quello che c’è da fare. Che è tanto. E così l’inaugurazione dell’ufficio di Cassa e depositi e prestiti a Palermo, al servizio della Sicilia e della Calabria, è stata anche l’occasione per fare un ragionamento ampio sulla Sicilia, sulle sue potenzialità, sulle sue possibilità di sviluppo. Nello spirito della mission che si è data Cassa e depositi e prestiti che ha scelto di aprire nei territori proprie sedi: sono in totale 27 e manca all’appello la Sardegna che ne avrà una nel corso del 2023. Al tavolo del road show che è stato ospitato dal Teatro Massimo il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, Presidente Aci Sicilia Paolo Amenta, il presidente Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e Marco Betta, Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo.



«L'impegno di Cdp - ha detto il presidente Giovanni Gorno Tempini - è per una maggiore vicinanza a imprese ed Enti locali in un momento in cui c'è bisogno di grandi investimenti, in cui l'impegno dell'Europa è sotto gli occhi di tutti e noi dobbiamo essere capaci di tradurlo in progetti e occasioni di crescita e sviluppo. Stiamo aprendo delle sedi che si affiancano a degli angoli di ascolto in collaborazione con fondazioni - ha aggiunto - . Siamo quasi a 30 in tutta Italia, ovunque abbiamo ricevuto un’accoglienza positiva, un riscontro importante dal punto di vista delle amministrazione pubbliche e imprese. Cassa depositi e prestiti viene percepita come più vicina e dialogante».

Loading...

Cdp punta a essere più vicina alle imprese e agli enti territoriali «in un momento in cui c'è bisogno di grandi investimenti e l'impegno dell'Europa è sotto gli occhi di tutti: dobbiamo essere in grado di tradurlo in occasioni di crescita e sviluppo» ha aggiunto Gorno Tempini nel corsop del road show che è stato ospitato dal teatro Massimo. «Cdp – ha aggiunto Gorno Tempini – punta sulla transizione energetica, la digitalizzazione e le infrastrutture sociali. E' ampio il nostro orizzonte: vogliamo favorire una crescita sostenibile frutto della collaborazione tra privato e pubblico». In Sicilia le tre leve di sviluppo del territorio, secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Cassa spa, sono le rinnovabili, l’innovazione e l’agribusiness. Per le energie rinnovabili la Sicilia è la seconda regione per capacità produttiva installata da eolico e il mix di energia elettrica da fonti rinnovabili atteso nel 2030 sarà pari al 68 per cento. Nel settore dell'innovazione la Sicilia ha registrato 700 start up innovative create nel 2022 (settima regione italiana). La Sicilia è poi la prima regione italiana per imprese agricole giovani (capo azienda sotto i 40 anni) e ha il 26% delle colture agricole destinata a colture biologiche.

I numeri sull’impegno in Sicilia di Cdp li snocciola l’amministratore delegato di Cassa, Dario Scannapieco, collegato da Roma: Cassa e depositi e prestiti nell’ultimo triennio ha offerto sostegno a oltre 11 mila imprese siciliane con risorse per oltre 1 miliardo. In totale quattro miliardi a favore di circa 11.000 imprese e 240 enti pubblici della Sicilia, di cui 128 milioni per infrastrutture di rilevanza strategica, una rinegoziazione dei mutui per oltre 560 milioni in favore di enti locali e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati alla città e alla Regione. Scannapieco ricorda la panoplia di strumenti che Cassa può mettere a disposizione delle imprese, come i basket bond di filiera per le imprese vitivinicole e ricorda il “potenziale straordinario” del sistema produttivo siciliano che deve colmare il ritardo nella digitalizzazione, dove registra un livello inferiore alla media nazionale, e quello per le imprese innovative nonostante si sia registrata una crescita vivace delle start up innovative nel 2022. L’amministratore delegato di Cdp ha ricordato quindi il ruolo di Cdp Venture Capital in Sicilia e l’attenzione a innovazione, infrastrutture, advisory per imprese e pubblica amministrazione. L’amministratore delegato di Cassa cita anche il progetto di housing sociale del Fondo per l’abitare che realizza 160 alloggi. «Siamo un partner storico per la Sicilia (ricorda il contributo di Cassa, istituzione che ha oltre 170 anni, per la realizzazione del Teatro Massimo) affidabile e competente per imprese che vogliono crescere in Italia e all’estero, innovare e utilizzare tecnologie più green».

«La nostra attività si estenderà anche al supporto delle filiere produttive ed includerà un servizio consulenziale, strategico per l'internazionalizzazione. Si tratta di innovazioni importanti che - grazie alla cooperazione sistemica con tutti gli attori istituzionali, alla collaborazione col sistema bancario e alla stretta sinergia col Gruppo Cdp - ci permetteranno di essere ancora più incisivi rispetto al passato – ha spiegato l’Ad di Simest, Regina Corradini D'Arienzo –. L'apertura del nuovo ufficio territoriale di Palermo s'inserisce nell'ottica di un rinnovato impegno a favore del settore produttivo da parte del Gruppo Cdp. Negli ultimi due anni SIMEST ha sostenuto oltre 400 Pmi siciliane con più di 90 milioni di euro. Risorse investite per lo più per la realizzazione di progetti innovativi di transizione digitale e green. Oltre a ciò, sono state concluse acquisizioni di partecipazioni di minoranza in importanti aziende del territorio. Abbiamo fatto tanto ma ci impegniamo a fare di più per aumentare considerevolmente il nostro impatto sul territorio, confermandoci quale partner chiave del Made in Italy nel mondo».