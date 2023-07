Sicilia. In Costa del Mito per il Festival Gattopardiano e sulle Madonie per Ypsigrock

Un piccolo borgo siciliano risorto dal terremoto del 1968, Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, e lo storico Palazzo Filangeri-Cutrò, ovvero quel che è la Donnafugata del romanzo “Il Gattopardo” sono la cornice per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. Un evento per il quale sono attese il 5 agosto almeno 15 mila presenze all'interno del ciclo del Festival Gattopardiano, che prenderà avvio il 3 agosto, in programma nei meravigliosi territori della Costa del Mito, 150 chilometri di costa sabbiosa e riserve naturali, su cui si affacciano antichi borghi. L'evento prevede un palinsesto di letture e incontri con gli autori, la musica con noti artisti e l'Orchestra Sinfonica Siciliana, l'alta cucina, il vino delle migliori cantine e l'ottima pasticceria della Sicilia sud-occidentale. Saranno presentati il timballo del Principe e il Trionfo di Gola, obbedendo alle citazioni del “Gattopardo”, occasione imperdibile per conoscere le tradizioni e le produzioni dei grani antichi locali, nonché la genuinità delle produzioni agricole autoctone. Il premio è stato istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell'autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo. Il legame fra Santa Margherita di Belice e l'autore del “Gattopardo” è innegabile. Santa Margherita è stata per Tomasi di Lampedusa il luogo di residenza estiva durante la sua infanzia e ad essa ha attinto per gran parte della sua opera. Ci si sposta invece a Castelbuono per il Ypsigrock Festival, dal 10 al 13 agosto 2023 il più singolare e lungimirante festival di musica alternative-rock d'Italia e punto di riferimento di tutti gli appassionati di cultura indie. Nato nel 1997 è come fare un salto nel tempo: il grande palco ai piedi del favoloso Castello normanno di Castelbuono e tutto intorno il borgo medioevale, affollato da migliaia di spettatori. Chi arriva a Castelbuono spesso scopre una Sicilia inaspettata e spettacolare: una viaggio attraverso la bellezza artistica, naturale e culturale di questo borgo, racchiuso tra l'antico Arco Medievale, l'immensa scalinata ed il Castello, un'area ricca di storia. Ypsigrock Festival è l'occasione per trascorrere un weekend tra le meravigliose coste e spiagge di Cefalù e i monti mozzafiato delle Madonie

