Sicilia gialla, che cosa cambia (e tutte le regole per le altre zone)

5' di lettura

Mascherine obbligatorie anche all’aperto. Ma anche una minore capienza per spettacoli all’aperto e stadi. Un tema quest’ultimo particolarmente sentito dal momento che lo scorso weekend è ripartito il campionato di calcio. Sono le novità che scattano per i territori - a partire dalla Sicilia, in fascia gialla dal 30 agosto - che passano dalla zona bianca a quella gialla. Niente coprifuoco, dunque. Nessuna chiusura di negozi o attività. Nessuna novità sugli spostamenti. Si aspettano le faq del governo per chiarire se è ancora in vigore il limite dei 4 commensali a tavola al ristorante (a meno che non siano conviventi). Tutto sommato modifiche limitate, insomma, che incidono soprattutto a livello di immagine per la stagione turistica.

«La zona gialla attuale è di un giallo molto più scolorito rispetto alle restrizioni che prevedeva in precedenza» quindi l’eventuale passaggio delle regioni in giallo rischia di essere «un po’ simbolico», dichiara non a caso il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano.

Loading...

Mascherine obbligatorie anche all’aperto

Con il nuovo colore giallo, le mascherine, che in zona bianca sono obbligatorie al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate sempre anche all’aperto (sono esentati i bambini sotto i sei anni). La Regione Sicilia il 13 agosto ha emesso un’ordinanza che estende l’obbligo della mascherina anche ai luoghi pubblici all’aperto, ma solo «se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati». Con la zona gialla scatta la mascherina all’aperto sempre.

Capienza limitata per stadi, teatri, cinema e concerti

Per teatri, cinema, concerti, musei, stadi, ristoranti al chiuso a pranzo e cena, palestre, terme, parchi divertimento, sale gioco e concorsi pubblici valgono le stesse regole della zona bianca. Quindi serve sempre il Green pass (basta aver fatto da 15 giorni la prima dose). Quest’ultimo, come in zona bianca, è obbligatorio dal primo settembre anche per salire su treni intercity e ad alta velocità, navi (tranne che per lo stretto di Messina) e autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli aerei nazionali (per quelli all’estero già esisteva l’obbligo, ma il green pass in linea di massimo è valido solo se si è concluso da 14 giorni il ciclo vaccinale). Restano chiuse le discoteche, come in zona bianca (dove sono autorizzati i servizi di bar e ristorante, ma non è possibile ballare in pista)

Va registrata però una minore capienza per spettacoli all’aperto e impianti sportivi. In zona bianca infatti non c’è un limite numerico per concerti, cinema, spettacoli teatrali o stadi. Basta che la capienza non sia superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 35% al chiuso. E nel caso di eventi con un numero di spettatori fino a 5mila all’aperto e 2.500 al chiuso non ci sono restrizioni. In zona gialla invece la capienza consentita per gli spettacoli dal vivo non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. Una percentuale che si dimezza al 25% per gli impianti sportivi. Ma in entrambi i casi c’è un (identico) limite fisso. Massimo 2.500 spettatori all'aperto e 1.000 al chiuso. Significa che in zona bianca in uno stadio da 60mila persone ne possono entrare 30mila. In zona gialla solo 2.500.