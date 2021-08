Sicilia in giallo, ecco perché le prossime candidate sono Sardegna e Calabria

3' di lettura

Nel giorno del passaggio ufficiale della Sicilia in zona gialla, così come stabilito dalla cabina di regia e dalla ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, sono due le regioni che vanno ora monitorate con più attenzione: Sardegna e Calabria. Entrambe sono rimaste per un soffio in zona bianca. Ma in occasione del prossimo monitoraggio sono le prime candidate a subire la stessa sorte. Vediamo perché.



Sardegna evita il giallo grazie ai ricoveri nei reparti ordinari

Partiamo dalla Sardegna. Il monitoraggio pubblicato dalla cabina di regia venerdì 27 agosto (con dati sui ricoveri relativi a martedì 24) registra un tasso di occupazione dei posti letto occupati da pazienti Covid all’11,2% per le terapie intensive e al 14% per gli altri reparti. Oltre a un’incidenza di contagi di 148,5 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Due parametri su tre sono stati superati, dunque. Le terapie intensive (la soglia critica è il 10%), i contagi (fino a 50 nuovi casi per rimanere in bianco). L’isola si è salvata dalla zona gialla grazie al fatto che il tasso di occupazione dei reparti ordinari è un punto percentuale sotto la soglia critica del 15% . Ma se guardiamo agli ultimi dati disponibili (27 agosto) la Sardegna è già passata da 224 a 233 ricoveri in area medica non critica. E a fronte di posti letto stabili (1602) il tasso di occupazione è già al 14,5%. Tutto dipende dal trend dei prossimi giorni.

In Calabria terapie intensive sotto soglia

Un po’ diverso il discorso per la Calabria. Anche in questo caso il monitoraggio della cabina di regia ha registrato lo sforamento di due parametri su tre. Oltre ai contagi (101,5 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), ad essere sopra soglia sono i ricoveri nei reparti ordinari (15,2%), mentre le rianimazioni sono a un livello apparentemente sotto controllo (5,9%). In realtà si tratta di numeri che non lasciano affatto tranquilli. Perché i posti letto in rianimazione sono pochi (169). E basta un leggero rialzo per far aumentare la percentuale. Dai 10 ricoveri di martedì siamo saliti già a 14 venerdì 27 agosto (8,3%). Basta arrivare a 17-18 per superare la soglia del 10%.

L’incremento dei posti letto

Va segnalato inoltre che di fronte all’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari, la Regione Calabria ha attivato nuovi posti letto, sottraendoli probabilmente ad altri reparti. Negli ultimi tre giorni siamo passati da 821 a 945 (+124). Il che, malgrado il sostenuto aumento dei pazienti ricoverati (da 127 a 143) ha tenuto stabile il tasso di occupazione dei reparti in area medica non critica al 15,1%. Se il trend dei ricoveri continua ad aumentare difficilmente in occasione del prossimo monitoraggio si riuscirà a restare sotto la soglia critica del 15% malgrado i nuovi posti letto reperiti.

Il nodo dei posti letto considerati in terapia intensiva



Infine una precisazione. In base al decreto del 23 luglio 2021(articolo 2, comma 2) le regioni sono tenute a comunicare alla cabina di regia i dati dei posti letto disponibili in terapia intensiva alla cabina di regia. Il Ministero della Salute ad inizio agosto ha completato la ricognizione. Si tratta di una cifra calcolata condividendo con il Ministero il criterio per l’individuazione di questi posti. Una cifra “fissa”, aggiornabile solo con cadenza mensile «sulla base di posti letto aggiuntivi», a patto però che questi «non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività». In altre parole, ai nuovi letti dovrebbero corrispondere medici e infermieri in più, non sottratti ad altri reparti o ai posti letto già allestiti.