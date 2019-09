Sicilia inedita, 2 mesi di eventi per scoprire le Vie dei Tesori

2' di lettura

Torna in Sicilia per il tredicesimo anno consecutivo Le Vie dei Tesori, il festival che apre e racconta i siti culturali inediti della regione e che l’anno scorso ha totalizzato 370mila visitatori. Una manifestazione che cresce di anno in anno. In questa edizione saranno 400 i tesori sparsi in 15 centri della Sicilia interessati in un percorso che mette insieme capoluoghi, città d’arte e piccoli borghi che aspettano solo di essere scoperti.

Quest’anno il festival andrà avanti per due mesi con una programmazione che è stata divisa in due parti. Si parte il 13 settembre con le prime dieci città e si va avanti, per tre weekend, fino al 29 settembre. Porte aperte, da ovest a est, a Trapani e poi a Marsala (nelle due città saranno validi gli stessi coupon, di fatto una doppia possibilità di scoperta), a Sambuca di Sicilia, Sciacca, Naro, Caltanissetta, Acireale, Siracusa, Noto e Messina. Nei soli due weekend centrali di settembre prevista una incursione a Mantova.

Trapani, S. Maria dell’Itria

Dal 4 ottobre al 3 novembre, per 5 weekend, a Palermo saranno proposti 170 tra luoghi da visitare ed esperienze inedite, 100 passeggiate guidate, visite con degustazione, visite teatralizzate, concerti in luoghi d'arte, e il Festival Kids per i più piccoli. In contemporanea, il festival aprirà 50 luoghi a Catania e, per 3 weekend, anche i siti barocchi di Ragusa, Modica e Scicli. Nel ricco carnet anche esperienze alternative alle visite guidate come i voli in Piper dall'antico Aeroclub di Palermo, passeggiate a cavallo in un maneggio storico, la gita in barca (su prenotazione) per raggiungere l'isoletta con il Castello della Colombaia da Trapani, le gite in bus per ammirare tesori celebri e luoghi sparsi sul territorio.

Trapani, Palazzo Milo Pappalardo

Come partecipare

Basta acquistare il coupon per l'ingresso con visita guidata sul sito www.leviedeitesori.it e presentarsi sul luogo. Un coupon da 12 euro è valido per 10 visite, da 6 euro per 4 visite e da 2.50 euro è valido per un singolo ingresso. A tutti coloro che acquisteranno i biglietti sul sito verrà inviata per mail con un codice QR da esibire all'ingresso dei luoghi. I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone fino a esaurimento del loro valore.

Trapani, I chiostri di San Domenico