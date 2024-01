Sicilia / Isole Eolie Tenuta di Castellaro

La Tenuta di Castellaro si trova in aperta campagna a 20 minuti dal centro di Lipari, un luogo magico e incontaminato espressione del territorio vulcanico delle Isole Eolie. Nata come azienda vitivinicola nel 2005, ha contribuito a valorizzare la frazione di Quattropani, una parte dell’isola di Lipari che era caduta nel completo abbandono. All’interno dei suoi 20 ettari coltivati a vigna, sorgono Casa Pomice, Casa Ossidiana e Casa Caolino, ricavate da tre antichi ruderi ristrutturate con materiali locali come la pietra lavica e il legno, che permettono alla Tenuta di Castellaro di affiancare alla produzione vinicola un servizio di ospitalità originale e unico nel suo genere. Non lontano la cantina della Tenuta di Castellaro, uno spazio di 2000 mq dedicato al paesaggio, all'architettura e alla tecnologia, dove vengono effettuate visite e degustazioni nel pieno rispetto della natura, dell'uomo e delle tradizioni. La tenuta è un esempio di buone pratiche sostenibili sia per le soluzioni di efficientamento energetico e di riduzione di impatto ambientale che presenta, sia per la valorizzazione del territorio. Per tutti i suoi vigneti è stata adottata la coltivazione ad alberello. Un antichissimo sistema di coltivazione legato alle tradizioni siciliane ed etnee, ideale per i luoghi con scarsa risorsa idrica. Il metodo, biologico e vegano, prevede che le viti siano piantate a una distanza di 1,20 mt l'una dall'altra, in modo che ogni pianta abbia un'esposizione agli eventi atmosferici a 360°. Il sistema richiede una lavorazione manuale dove ogni singola vite viene considerata come un individuo e la vigna come una comunità.

