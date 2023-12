Sicilia: da Mazara del Vallo ad Erice donne in prima linea

Nella parte occidentale della Sicilia le più importanti lavorazioni artigianali di pizzi e merletti si trovano tra Mazara del Vallo, Salemi, Trapani ed Erice. A Mazara, ad esempio, un gruppo di merlettaie capeggiate da Suor Vincenza Greco si ritrova due volte la settimana per mantenere in vita la tradizione, mentre a Salemi (borgo conosciuto per la mossa di vendere le case ad un euro) tutti gli anni durante la festa di San Giuseppe c’è una pregevole mostra di merletti a fuselli. A Trapani esiste poi l’associazione culturale “Il merletto di Mamema”, che ha come obiettivo quello di promuovere la diffusione del merletto a fuselli. L’artigianato di Erice è noto per la realizzazione di tappeti popolari, le frazzate, frutto della fantasia e dell’abilità delle donne, che hanno tramandato un sapere antico di madre in figlia grazie allo sviluppo di laboratori dediti alla produzione della lana e della tessitura della tela. A Buseto Palizzolo in antichi bagli e masserie sono ancora spesso ospitate attività tradizionali preservate nel tempo, che raramente si incontrano ancora nel panorama nazionale. Nei laboratori artigianali ericini, oltre a trovare le frazzate, è possibile vivere un’esperienza immersi in queste pratiche tessili e perdersi nei movimenti dei telai a mano, su cui vengono disposti una serie di fili paralleli attraverso i quali si fanno passare delle strisce di stoffa. Per una visita culturale, consigliabile il Museo del Satiro a Mazara, che racconta con le sue testimonianze il patrimonio sommerso del Canale di Sicilia, il Castello di Venere a Erice, imponente fortezza realizzata dai Normanni, o il Santuario di Maria Ss. Annunziata di Trapani, magnifica chiesa con origini trecentesche che svela il legame potente tra la città e il suo mare.



