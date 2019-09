Sicilia. A San Vito Lo Capo per Cous Cous Fest

L'estate continua in Sicilia e a San Vito Lo Capo c'è la possibilità di abbinare mare e gastronomia dove torna il Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell'integrazione culturale, in programma dal 20 al 29 settembre. Per 9 giorni in uno degli angoli più belli della Sicilia, si potrà partecipare ad una festa di sapori e civiltà che promuove un confronto tra paesi dell'area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto “giramondo” simbolo di meticciato e contaminazione. Come ogni anno (questa è la XXesima edizione) tutto si svolge nel Santuario, agorà cittadina, teatro di tutti gli appuntamenti gastronomici. A vivacizzare la rassegna ci saranno due campionati di cous cous, quello italiano e internazionale, i cooking show con i grandi chef, spettacoli con noti artisti e le proiezioni del Sole Luna Doc Fest.