Sicilia – Alla scoperta di Agira tra antichi castelli, chiese e piazze

Immersa tra le dolci colline della Sicilia, Agira è un’affascinante cittadina medievale che emana un fascino irresistibile. Arroccata in cima al Monte Teja, la città offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante, compreso l’incantevole Lago Pozzillo. Passeggiando per le sue strade labirintiche si viene trasportati indietro nel tempo. Le origini di Agira risalgono al V secolo a.C., quando fu fondata dai Siculi. Il nome della città, derivato dalla parola greca “Agyrion”, che significa “luogo di riunione”, allude al suo ruolo di punto di raccolta centrale per la regione. Nel corso dei secoli, è stata testimone dell’ascesa e del declino di diverse civiltà, ognuna delle quali ha lasciato un segno indelebile nell’architettura, nella cultura e nelle tradizioni della città. Il cuore della città risiede in Piazza San Filippo Neri. Circondata da caffè e da negozi, la piazza è una vivace testimonianza dello spirito di accoglienza della città.

Tra i monumenti più affascinanti di Agira c’è il Duomo, una splendida cattedrale costruita nel XV secolo e che vanta una miscela di stili gotico e rinascimentale. L’imponente campanile della cattedrale domina l’orizzonte, fungendo da faro per chilometri e chilometri. Esplorando le gemme nascoste di Agira, ci si imbatte in antichi castelli, chiese e piazze pittoresche, ognuna delle quali racconta il ricco passato della città. Imperdibile una visita al Castello Normanno, una vera fortezza, dalle sue torri è possibile ammirare la vista del paesaggio circostante. Tra gli eventi del 2024, la processione per la festa di San Filippo D’Agira, dedicata al protettore detto anche “San Fulippuzzu u niuru”, con l’urna contenente le reliquie del Santo seguita dai devoti a piedi scalzi e recanti grandi ceri votivi.