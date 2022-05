Sicilia. Alla scoperta delle Chiese rurali nel territorio delle Madonie

Almeno 60 saranno le chiese e 50 i borghi, dove domenica 8 Maggio, grazie ai volontari di Archeoclub D'Italia, sarà possibile ammirare il patrimonio artistico. In alcuni casi si tratta di un patrimonio non accessibile al grande pubblico, di grandi autori, di chiese rurali. In Sicilia un progetto – pilota a livello nazionale mette insieme ben 18 chiese, 8 borghi, che hanno opere dello stesso artista del ‘ 500! Seguendo il percorso segnato dalle sculture di Francesco del Mastro, artista carrarese del ‘500, si può andare alla scoperta di Cefalù, Caltavuturo, Gangi Geraci Siculo, Petralia Soprana e Sottana Polizzi Generosa e San Mauro. Un territorio che fonde mare, montagna e cultura. Si va dall'acqua cristallina di Cefalù e Campofelice, alla cultura racchiusa nei borghi medievali arroccati di Gangi e Castelbuono o dell'antica colonia greca di Himera. Senza trascurare la natura incontaminata del Parco delle Madonie, i suoi sentieri di montagna da percorrere a piedi, in bici fino a raggiungere le Gole di Tiberio.

