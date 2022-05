Sicilia. Sperimentare un Safari sull'Etna

E' quanto promette uno dei programmi experience agli ospiti che arriveranno al San Domenico Palace – un Four Seasons Hotel che ha appena aperto la nuova stagione. Seguendo le indicazioni di guide esperte gli ospiti potranno partire per un safari sotto le stelle dal San Domenico Palace alla volta di una nuova avventura che porta ad ammirare lo spettacolo della natura sull’Etna. In una zona suggestiva del vulcano, è possibile osservare il cielo notturno dell’isola.

Grazie alla quasi totale assenza di inquinamento luminoso, l'Etna risulta il luogo perfetto per ammirare la vista limpida delle stelle. Accompagnati da un astrofisico locale di fama internazionale, si potranno riconoscere Orione, l’Orsa Maggiore, Cassiopea, il Centauro, il Perseo e altre costellazioni, ascoltando i racconti della mitologia greca. Sorto dove un tempo si trovava l’antico convento domenicano del XIV secolo, l’Hotel – nato nel 1896 - è stato un punto di riferimento per il Grand Tour in Italia, il viaggio favorito da reali e nobili, artisti, scrittori e star di Hollywood. Grazie al suo patrimonio storico e architettonico è oggi anche un luogo da scoprire, accompagnati dalla nuova Art Concierge, che conduce gli ospiti attraverso un tour storico-artistico dell’albergo iniziando dal Grande Chiostro e terminando nei meravigliosi giardini.