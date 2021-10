Ciclone mediterraneo sulla Sicilia, un morto. Alluvione a Catania: negozi chiusi, appello del sindaco a restare a casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ore difficili per la Sicilia orientale, vittima di una pesante ondata di maltempo con piogge insistenti e un profondo ciclone mediterraneo che investirà l’isola anche nelle prossime ore. Si conta intanto un morto in provincia di Catania. La situazione più critica nel capoluogo etneo, travolto da una e vera e propria alluvione che ha investito l’intero territorio cittadino, comprese le vie del centro storico.

Sindaco di Catania: «Non uscite di casa»

«Esorto tutta la popolazione a non uscire di casa se non per ragioni di emergenza, perché le strade sono invase dall'acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il Prefetto e le altre forze dell'ordine per fronteggiare il disastro di queste ore». Lo scrive su Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Sui social network sono numerosi i video che testimoniano i gravi danni dell’alluvione che ha investito la città, con ospedali, negozi e palazzi allagati, auto sommerse dall’acqua e decine di richieste di aiuto.

Chiusi tutti i negozi in città



«A seguito dell’aggravarsi delle condizioni meteo e dei ripetuti inviti ai cittadini a non muoversi da casa per la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione - si legge in una nota del Comune - il sindaco Salvo Pogliese ha firmato un’ordinanza, disponendo con effetto immediato e sino alle ore 24 di oggi la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità del Comune di Catania che invece possono rimanere aperte».

Maltempo, auto sommerse dall'acqua a Catania: fiume per le vie della città

La vittima a Gravina di Catania

E’ un uomo di 53 anni (e non una giovane come si era appreso in un primo momento) la persona morta a Gravina di Catania. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l’auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall’acqua. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.

Pompieri salvano automobilisti a bordo di gommoni

Sono dovuti intervenire con dei gommoni i vigili del fuoco per soccorrere degli automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto sommerse dall’acqua in uno degli svincoli dell’Asse dei servizi di Catania. Le persone sono state prelevate dalle vetture, vicino a un centro commerciale, e messe in sicurezza. Un altro intervento di soccorso dei vigili del fuoco è stato portato a termine nella zona della pescheria: sotto un arco della Marina una persona è salita sul cofano della sua auto ed è stata aiutata dai pompieri. Scene simile, di auto sommerse dall’acqua, si sono registrate in diversi rioni della città.