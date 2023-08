Sicilia / Dalla viva Gibellina a Castellammare miraggio blu

Gibellina sta tornando al centro della scena paesaggistica e artistica a quasi quarant’anni dalla realizzazione del Cretto di Alberto Butti. Questi rappresentano i giorni ideali per andare a visitare il borgo siciliano tramutato in progetto di land art dopo il terremoto che nel 1968 colpì la Valle del Belice. Anche perché sta andando in scena Photoroad, festival di fotografia open air e site-specific. Sotto il cielo azzurro di Gibellina si ammirano immagini di grande formato, installazioni che dialogano con lo scheletro urbano della nuova cittadina, ridandole quella verve che era venuta a mancare. Tra esse, ecco assurgere a protagonista anche Mimmo Jodice con le fotografe de Il Paesaggio del pensiero, scattate durante i suoi viaggi qui negli anni '80. Ci si sposta poi a Castellammare del Golfo, attratti dal suo abitato medievale in cui primeggia il Castello arabo normanno (Svevi, Angioini, Aragonesi si contesero la città, che svolse un ruolo assai attivo nei Vespri Siciliani). Scesi dalla Scalinata di Porta Marina, si resta ammaliati da Cala Petrolo, ci si tuffa nella cala-sipario tra gli scogli di Cala Campana e ci si rilassa sulla sabbia della Plaja, cornice blu tra i rilievi montagnosi.

