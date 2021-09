Sicily Addict, le eccellenze gastronomiche siciliane in un clic (e non solo)

3' di lettura

Creare un e-commerce che non fosse solo un luogo in cui acquistare prodotti locali attentamente selezionati e di altissima qualità, ma anche una piattaforma attraverso cui conoscere più da vicino le storie dei produttori e le loro opere enogastronomiche. Nasce così, a marzo 2020, in modalità “bootstrapping” (e cioè autofinanziandosi), la startup Sicily Addict, coronando un progetto a cui Giacomo Librizzi, grande appassionato di digital marketing e ceo della società, lavorava dal 2012. In un anno e mezzo di attività, sono più di 13mila gli utenti che hanno utilizzato la piattaforma e più di 17mila gli ordini processati, mentre nel primo semestre di quest'anno i ricavi delle vendite online sono arrivati a superare i 670mila euro, raddoppiando il fatturato dell'intero 2020.

Sicily Addict non è però un semplice negozio digitale, che ha scelto strategicamente di dare spazio solamente a prodotti non appartenenti alla grande distribuzione organizzata. E non è neppure corretto definirlo un marketplace, bensì – come spiega Librizzi al Sole24ore – «un ecommerce con magazzino proprio. Non vogliamo essere un marketplace sul food per una semplice ragione: non è un modello di business scalabile e non può offrire determinati requisiti. I consumatori ordinano diversi prodotti da diversi venditori e sono sempre alla ricerca di nuove referenze e per questo la velocità e il servizio di assistenza sono tutto per il mondo e-commerce».L'idea, insomma, è quella di operare come un ecosistema territoriale che vuole portare il food siciliano nel mondo attraverso più canali di vendita, sia online che offline, proponendosi come una guida per chi, una volta allontanatosi dall'isola o recatosi all'estero, deve fare i conti con prezzi spesso molto elevati per acquistare i cibi tradizionali.

Loading...

«Con il nostro e-commerce – assicura in proposito Librizzi – i clienti possono acquistare il prosciutto crudo di suino Nero dei Nebrodi, una bottiglia di vino Etna Rosso Doc, 10 cannoli e salsa di pomodoro ciliegino di Pachino Igp, pagando una sola spedizione (sopra i 59,90 euro è gratuita, ndr) e ricevere l'ordine in un unico box entro 48 ore».

Nelle box, nominate come le città o in base alle tipologie di alimenti che contengono, ci finiscono prodotti provenienti da ogni parte della regione e proposte ad hoc di pasticceria e rosticceria.

«In questa fase – continua il ceo – non abbiamo produttori affiliati: selezioniamo le aziende e ricarichiamo il nostro fee sui loro prezzi di listino, facendo compravendita e raggiungendo con le consegne tutta Italia attraverso corrieri dotati di mezzi refrigerati».

Alle attività di e-commerce, al momento limitate all'Italia, si aggiunge una seconda linea di business ed è quella dei “Sicily Addict Point”, e cioè corner brandizzati ricavati all'interno di esercizi commerciali esistenti in cui trovano posto le referenze di maggior successo.

Per la prima settimana di ottobre, è fissato l'avvio di una ghost kitchen a Milano in collaborazione con Kuiri mentre in prospettiva l'intenzione è quella di aprire altri punti fisici a marchio proprio, sempre e comunque serviti da magazzino e laboratorio centralizzati in Sicilia.Per il futuro prossimo, la startup si è infine posta due traguardi.

Il primo è sbarcare sul mercato estero, partendo dal 2022 con la Germania e sostenendo il piano di internalizzazione con finanziamenti bancari, investimenti privati e i capitali che verranno raccolti con la campagna di crowdfunding prevista per il prossimo anno.

Il secondo è di aprire il magazzino di proprietà anche ad altre aziende siciliane, gestendo in toto lo stoccaggio, il confezionamento e la spedizione della merce. «Una sorta di Amazon Logistic», come dice Librizzi. Naturalmente made in Sicily.