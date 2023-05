Sicily by Car accelera verso l’Egm

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sicily by Car è pronta per la quotazione sull’Egm: la società, attiva nel settore dell’autonoleggio a breve termine (con una quota del 10,5% del mercato italiano), annuncia un accordo per formalizzare la business combination con la Spac Industry Stars of Italy 4, che dovrebbe potere essere formalizzata entro il mese di luglio. I termini dell’intesa prevedono, in sintesi, che la business combination sia realizzata attraverso la cessione da parte di Dragotto holding (controlla Sbc) a Indstars 4 di ...