Sicily Divide, in bici alla scoperta della Sicilia più remota (e più vera)

Origini lontane

Le radici e la cultura millenaria e cosmopolita della Sicilia affiorano poi dietro ogni angolo, spesso dove meno te le aspetti. La già ricordata Sambuca rivendica le sue origini saracene della quale va fiera tanto da utilizzare la lingua araba per i cartelli delle strade. E il bilinguismo è d’obbligo anche a Contessa Entellina , paese posto a pochi chilometri di distanza dal tracciato di base della Sicily Divide e fondato nel 1450 da popolazioni di origine albanese. Ancora oggi molte famiglie di Hora e Kuntisës parlano arbëresh, una lingua che potrebbe essere tranquillamente compresa per le vie di Tirana. E l’8 settembre la processione della Madonna della Favara unisce ancora la chiesa cattolica romana e quella di rito bizantino.

Qualche nota dolente (o dolosa)

I borghi si alternano a uno scenario unico dove lungo campagne spopolate, ma dai raccolti ricchi, appaiono anche improvvisi boschi che permettono di proteggersi dai raggi del sole impietosi durante l'estate. Si pedala su strade secondarie e rurali, con traffico quasi inesistente, ideali da percorrere soprattutto nei mesi di settembre e ottobre o anche in primavera per scampare alla calura e approfittare dei frutti che crescono spontanei dalla terra. Una terra – va detto pure questo - che l’uomo cerca di tanto in tanto di violentare e distruggere appiccando incendi dalle conseguenze disastrose come quelli dell’estate passata o abbandonando immondizia lungo le strade. Non esiste un luogo perfetto, si sa, ma in certi casi basterebbe un minimo sforzo per renderlo tale.

Il passaggio dei ciclisti e la spinta innovativa che portano con sé può convincere i pochi giovani rimasti nelle terre attraversate a non emigrare e ad aprire attività che possano trarre beneficio da questi flussi

Un progetto in continuo divenire

Sicily Divide è un progetto a costo zero, creato poco più di un anno fa in piena pandemia e che fa affidamento sulle donazioni degli stessi ciclisti che lo hanno percorso. Non sono certo pochi, visto che gli ideatori stimano in quasi 1.800 i dividers che hanno completato l’itinerario nell’arco degli ultimi 15 mesi. «Il nostro obiettivo era e rimane quello di consentire alle aree interne e più remote della Sicilia di usufruire del flusso turistico di chi viaggia in bici e che di solito si limita a visitare i luoghi più conosciuti sulla costa», spiega Giovanni Guarneri, ideatore della Divide, che non nasconde un sogno: «L’auspicio - aggiunge - è che il passaggio dei ciclisti e la spinta innovativa che portano con sé possa convincere i pochi giovani rimasti nelle terre attraversate a non emigrare e ad aprire attività che possano trarre beneficio da questi flussi». Ciclabili Siciliane ha intanto appena presentato un nuovo progetto, il Periplo della Sicilia. Stavolta i chilometri da pedalare sono 1.100, ma lo spirito è in fondo sempre lo stesso.