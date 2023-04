«Sicily Fest», torna il festival del food di Sicilia nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Sicilia nel 2022 sono stati registrati 100mila arrivi e 1 milione di presenze dal mercato Uk: i turisti inglesi si attestano al terzo posto nella classifica delle visite provenienti da oltre confine sull’isola e detengono il primato per la permanenza media più alta con quattro giorni rispetto ai 3,2 degli altri mercati (fonte Osservatorio Turistico Regionale). Dinamiche in parte supportate dal ruolo dell’enogastronomia. Si gioca proprio intorno a questo assunto il Sicily Fest, l’unica fiera enogastronomica londinese interamente dedicata alla Sicilia, è proprio questo.

Una piattaforma dall'anima tra B2B e B2C che offre le eccellenze enogastronomiche e culturali dell’isola e si propone come network di opportunità per imprenditori che vogliano lanciarsi nel mercato Uk. Non è un caso, tra l’altro, se il 30% degli associati a Apci Uk (Associazione Professionale Cuochi Italiani del Regno Unito) è composto da expat siciliani che lavorano in Inghilterra nel settore ristorazione e ospitalità, tra chef, ristoratori ed altre figure professionali. L’appuntamento, sempre al Business Design Centre a Londra dal 20 al 23 aprile, prevede decine di stand esclusivamente dedicati al food, cinque cantine, un birrificio, due bar, sei chef e sommelier, 16 masterclass comprensive di wine experience, cinque concerti di musica dal vivo e sei DJ set.

Nei 2mila metri quadri dedicati, centinaia di prodotti caratteristici siciliani dai capperi al pistacchio, piatti tipici come arancini e pane cunzato, ma anche grandi classici della pasticceria come cassate, cannoli e granite. Si rinnova la partecipazione ufficiale della Regione Siciliana con lo stand istituzionale dell’Assessorato al Turismo, una partecipazione che rientra nel progetto See Sicily e ritenuta strategica dall’assessore Elvira Amata, che dichiara: «Sono orgogliosa di appoggiare questo tipo di iniziative che riescono a condividere con il mondo tutti i prodotti tipici di questa nostra straordinaria isola. Turismo è anche lasciare tracce delle nostre tradizioni fino a diventare, conoscenza e identità anche negli altri paesi».