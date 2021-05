Sicit in rosso, Intesa Holding respinge proposta Syngenta

2' di lettura

Sicit Group in calo in Borsa, in una giornata pesante per tutto il listino, dopo che Intesa Holding ha confermato l'appoggio all'offerta di NB Renaissance e respinto quella di Syngenta. Intesa Holding, azionista di Sicit al 43%, ha respinto la proposta di Syngenta e resta a fianco di NB Renaissance che ha lanciato un'opa sulla società di biostimolanti per l'agricoltura. Syngenta nei giorni scorsi aveva presentato una manifestazione di interesse in vista di un'opa alternativa a quella di NB che aveva come «elemento imprescindibile» l'alleanza con la stessa Intesa Holding.

Nel comunicato, Intesa Holding ha confermato «il proprio impegno, quale azionista di lungo termine, a supportare Sicit nel suo percorso di transizione a un'economia verde e ambientalmente sostenibile, nell`interesse di tutti gli stakeholder di Sicit e al fine di una continua crescita del distretto conciario vicentino, in coerenza con la sua rilevanza strategica per il settore e, in generale, per il Paese». Syngenta è il primo cliente di Sicit, per cui - scrivono gli analisti di Equita - «anche i rapporti commerciali potrebbero perdere naturalmente di forza, situazione che potrebbe avere riflessi negativi sulla valutazione del titolo».

Loading...

La risposta di Intesa Holding, proseguono, «è giunta piuttosto rapidamente e non si dettagliano le motivazioni economiche, strategiche, alla base della decisione presa in connessione alle due proposte». Fino alla pubblicazione dell`offerta di NB e senza altri comunicati di Syngenta, Equita ritiene che «il titolo possa rimanere nella parte inferiore del range incluso fra la prima offerta di NB (15,45 euro per azione ex dividendo) e quella di Syngenta (17,30 euro per azione)». Equita ha un giudizio buy su Sicit con target price a 16,50 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)