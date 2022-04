Sicurezza, accoglienza e sostenibilità: i tre valori al centro dell'offerta di trasporto passeggeri di Grimaldi Lines

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sardegna è al centro di un'ampia strategia aziendale, che investe sulla continuità territoriale e punta sullo sviluppo sempre maggiore dei collegamenti marittimi tra il continente e le due grandi isole italiane. Ad oggi sono 8 le tratte che consentono di raggiungere comodamente il Nord e il Sud della Sardegna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e viceversa, alle quali si affianca la Barcellona-Porto Torres e viceversa, dedicata al mercato spagnolo. I collegamenti marittimi per e dalla Sardegna saliranno a 10 il prossimo 14 giugno, quando verranno inaugurate le nuove tratte Savona-Porto Torres, Savona-Cagliari e viceversa, che risponderanno alle esigenze di viaggio di un ampio bacino d'utenza, comprendente tutto il Nord Ovest italiano e il Sud-Est della Francia.



La flotta Grimaldi Lines è composta da navi traghetto di ultima generazione, che offrono alti standard di sicurezza e accoglienza. In particolare, a bordo dei cruise ferry che si alternano sulle rotte Civitavecchia-Porto Torres e Livorno-Olbia– le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa – è previsto ogni tipo di servizio. Le cabine e le suite sono più spaziose rispetto allo standard dei traghetti, i self-service e il ristorante à la carte offrono le specialità degli chef di bordo, l'area fitness è un'alternativa alla piscina con solarium e fast-food, mentre i bambini possono giocare presso l'area appositamente attrezzata. Per l'intrattenimento serale ci sono il casinò, la discoteca e il salone principale della nave.



Ad alti standard di accoglienza, la flotta Grimaldi Lines unisce un'anima green. Il gruppo armatoriale è infatti da sempre in prima linea nella riduzione delle emissioni inquinanti in mare e nell'atmosfera: tale riduzione è ottenuta grazie ad una continua ricerca di tecnologie sostenibili avanzate, quali innovativi sistemi di trattamento dei gas di scarico, speciali progetti di efficientamento energetico, pitture siliconiche che non rilasciano in acqua sostanze nocive, regolare trattamento e filtraggio delle acque di zavorra. Il progetto più innovativo in termini di sostenibilità ambientale riguarda le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, equipaggiate con 976 batterie agli ioni di litio che si ricaricano in navigazione attraverso gli alternatori collegati ai motori propulsivi ed entrano in funzione durante le soste in banchina, trasformando i due cruise ferry nelle prime navi zero emission in port del Mar Mediterraneo.



A bordo di tutte le unità Grimaldi Lines la gestione dei rifiuti prevede ovviamente la raccolta differenziata. Per sensibilizzare i passeggeri in tal senso, la Compagnia ha preso parte al programma EmergenSea di MAREVIVO, che ha previsto tra l'altro l'installazione a bordo di speciali macchine compattatrici. Sono stati inoltre installati, nelle cabine passeggeri di alcune navi della flotta, gli economizzatori d'acqua, che consentono una riduzione del consumo della stessa fino al 70%. Infine, laddove possibile, i tradizionali prodotti in plastica sono stati sostituiti da equivalenti in materiale 100% riciclabile.



In termini di politica tariffaria Grimaldi Lines è sinonimo di estrema flessibilità, poiché propone in ogni periodo dell'anno promozioni a tempo e tariffe speciali che rispondono all'esigenza di un'utenza molto allargata. La primavera è il momento dall'Advanced Booking, che offre uno sconto del 20% (diritti fissi esclusi) su alcune linee a chi prenota il viaggio estivo entro il 30 aprile 2022, con la possibilità di cancellare la prenotazione senza penale oppure modificarla senza spese di variazione entro la stessa data. Tutto l'anno sono disponibili le tariffe Sardi Doc e Siciliani Doc, con sconti speciali per i passeggeri nativi e/o residenti sulle due isole, nonché lo speciale sconto bambini applicabile fino a 12 anni non compiuti.