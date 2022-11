Sicurezza alimentare, in Italia allarmi cresciuti del 31% nell’ultimo anno

Carni dalla Polonia raddoppiate

Un'emergenza che non riguarda solo i paesi in via di sviluppo ma che per effetto della globalizzazione e della competizione al ribasso sui prezzi (rafforzata in uno scenario di forte inflazione) si estende anche ai paesi più ricchi. Basti pensare che le importazioni di carne di pollo dalla Polonia, una delle categorie merceologiche messe nel mirino, ad agosto scorso hanno toccato quota 15mila tonnellate, un volume che raddoppiato (+126%) rispetto all'anno precedente.

«In assoluto il maggior numero di alert – hanno proseguito alla Coldiretti – è stato registrato per i prodotti ortofrutticoli e a seguire gli ingredienti utilizzati dall'industria alimentare come i semi di sesamo».

Richiesta di leggi severe

Nella black list dei prodotti e dei Paesi sotto osservazione entra anche l'Egitto con arance che hanno evidenziato residui di pesticidi (Chlorpyrifos) non autorizzati in Europa o come le arachidi Usa che hanno riportato un elevato contenuto di aflatossine. «Secondo l'analisi effettuata da Coldiretti e Censis – ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – l'88% degli italiani vuole il divieto di ingresso nei mercati nazionali dei prodotti provenienti da paesi privi di regole sociali, di sicurezza e sanitarie analoghe a quelle italiane e della Ue. Secondo la stragrande maggioranza dei cittadini è inutile imporre alle imprese italiane leggi sempre più severe se poi si consente ad imprese spregiudicate o a interi settori produttivi di altri paesi senza legislazioni analoghe di invadere il mercato italiano con prezzi stracciati, con produzioni realizzate senza rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Occorre garantire – ha concluso Prandini - che le importazioni da Paesi Terzi rispettino gli stessi standard sociali, sanitari e ambientali delle produzioni italiane ed europee. È fondamentale che l'Ue assicuri il principio di reciprocità nei rapporti commerciali a partire dal trattato Ue-Mercosur, che rischia di aprire le porte a prodotti che utilizzano più di 200 pesticidi non autorizzati da noi e ad aumentare la deforestazione e l'inquinamento, mettendo in ginocchio le imprese agricole europee».