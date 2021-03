Sicurezza alimentare, la strana scelta di depenalizzare

3' di lettura

Dal 26 marzo cambia la disciplina penale della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, virando verso una sostanziale depenalizzazione. L’articolo 18 lettera b) del Dlgs 27/21 include infatti tra le sue abrogazioni la legge 283/62 recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni agli articoli 7, 10 e 22.

La norma

Si tratta dell’esercizio della delega conferita dall’ articolo 12 della legge 117/19 per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento Ue 2017/625 che, dunque, è destinato a produrre fenomeni di abolitio criminis, peraltro con effetto retroattivo e

contestuale travolgimento di eventuali giudicati di condanna, come del resto impone il Codice penale rispetto alle contravvenzioni di pericolo e di danno previste dal combinato disposto appunto della legge 283/1962 (articoli 5 e 6) sulle quali sinora si è fondata la prevenzione di reati contro la salute pubblica anche ben più gravi (articoli 439 e seguenti del Codice penale).

Le conseguenze

Ne deriva che i fatti, specie colposi, di impiego, vendita, somministrazione o introduzione di sostanze alimentari contaminate (ad esempio per effetto di additivi non consentiti o di prodotti cancerogeni) ovvero in stato di degrado, promiscuità o cattiva conservazione o comunque non rispondenti ai requisiti di legge, non integrano più reato ex se ma semmai solo illeciti amministrativi puniti, per lo più, con sanzione pecuniaria.

Invece continuano a integrare reato le condotte di produzione, vendita o messa in commercio di sostanze alimentari o della carta e imballaggi destinate a involgerle ovvero di oggetti di uso personale o domestico colorati con colori non autorizzati, in quanto già previste dall’articolo 10 della legge 283/62, articolo escluso dall’effetto di depenalizzazione.