Sicurezza, app e test sierologici: Brescia prepara la Fase 2 Aib e sindacati siglano un protocollo che fissa le regole operative in azienda e avviano una sperimentazione sanitaria per il monitoraggio epidemiologico all’interno delle fabbriche di Luca Orlando

Regole operative dettagliate, per dare subito uno strumento chiaro a chi già può lavorare. E l’avvio di una sperimentazione sanitaria, con l’obiettivo di trovare le modalità migliori per una convivenza di medio termine con il virus. Brescia si prepara alla Fase 2 con regole d’ingaggio condivise tra imprese e sindacati, siglando sotto la regia delle prefettura un Protocollo che guidi i comportamenti di sicurezza e le modalità organizzative per applicarli in azienda.

L’accordo industriali-sindacati

A siglarlo sono l’Associazione Industriale Bresciana insieme a Cgil, Cisl e Uil di Brescia, mettendo in campo per la sperimentazione sanitaria anche l’Università locale. «È un passaggio importante - spiega il presidente di Aib Giuseppe Pasini - che crea i presupposti adatti per una ripresa graduale con regole condivise. I problemi non spariranno subito e dobbiamo imparare a convivere con il virus: ecco perché abbiamo impostato non solo un protocollo operativo per il presente, ma anche una sperimentazione che possa guidare le scelte dei prossimi mesi».

Sperimentazione pilotata dall’Università di Brescia che partirà tra aziende volontarie, prevedendo non solo il monitoraggio quotidiano del personale tramite rilevazione della temperatura, dei sintomi e dei contatti attraverso una app, ma anche più sessioni di tamponi e prelievi di sangue per classificare la popolazione aziendale tra soggetti sani, asintomatici, immuni. Monitoraggio di otto mesi che prevede altre batterie di test a 120 e 240 giorni dall’avvio.

Chi già sta lavorando a pieno ritmo

Se in questo caso la sperimentazione partirà tra gli associati Aib che si renderanno disponibili, è invece già pienamente operativo l’orientamento comune che dettaglia le regole di sicurezza da adottare. Derivate dal protocollo siglato da Confindustria e sindacati lo scorso 14 marzo, ma integrate anche da esperienze locali di aziende che già in condizioni normali lavorano in camere bianche e utilizzano sistemi di protezione individuale come regola. È il caso del gruppo alimentare Volpi, oltre 200 milioni nei salumi, che per tenere il passo di una domanda quasi raddoppiata sta lavorando su tre turni sette giorni su sette.