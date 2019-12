Sicurezza, autostrade e viadotti: nuova emergenza sulla A14 a Roseto

Viadotti A26: le prove di carico per la riapertura

Al via la verifica da parte di Aspi

Ma forse non sarà necessario rispondere a questa domanda. Fonti della direzione di tronco Aspi di Pescara rivelano che è quasi pronta la verifica globale della struttura, richiesta dal ministero.

È in corso secondo le norme tecniche di costruzione attuali (Ntc 2018), quindi dovrebbe dare la migliori garanzie. Verrà portata alla prossima riunione in Prefettura, convocata per giovedì 12 dicembre. A quel punto, se la verifica fosse positiva, il ministero potrebbe ritirare la richiesta di chiusura ai mezzi pesanti.

In sostanza, l’ispettore ministeriale Placido Migliorino aveva rilevato che le cerniere di taglio che unicsono le varie parti dell’impalcato vanno risanate sostituendole provvisoriamente con altre di cui non è dimostrata la resistenza sismica. Secondo i tecnici Aspi, le cerniere provvisorie non sono necessarie.

Inoltre, preoccupa la frana su cui si trova il Cerrano. Dal tronco Aspi si fa però notare che i sensori installati sui suoi versanti e, da autunno 2018, sul viadotto stesso, dicono che nell’ultimo anno nulla si è mosso. A monte di tutto c’è la necessità di concordare nuove metodologie di controllo e intervento. C’è in corso un confronto fra Aspi e ministero e avrà ripercussioni in tutta Italia.

In ogni caso, anche senza la chiusura ai mezzi pesanti, il traffico sul Cerrano resterà difficoltoso per mesi. Tra i lavori che sono già in corso e quelli programmati, Aspi farà per questo viadotto interventi per 13 milioni. Sono dovuti anche alla frana su cui si trova il Cerrano, tanto che si lavorerà non solo su piloni e impalcato ma anche sui due versanti della frana stessa.