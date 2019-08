Sicurezza bis alla prova della fiducia: le incognite dissidenti M5S e quorum Dal numero di pentastellati dissidenti che potrebbero alla fine tirarsi indietro alla strategia di Forza Italia e Fratelli d’Italia, forze politiche di opposizione al governo Conte ma che condividono i contenuti del provvedimento caro al leader della Laga Matteo Salvini di Andrea Carli

Il decreto sicurezza bis si accinge a passare sotto le Forche Caudine del Senato, dove gli alleati di governo M5S-Lega sono una manciata di voti sopra la maggioranza. A poche ore dal voto sulla questione di fiducia posta nel primo pomeriggio dal Governo sul provvedimento - il voto è previsto per la serata di oggi (ma potrebbe anche slittare a domani mattina) -, si delineano due incognite: quanti saranno i senatori pentastellati dissidenti che preferiranno uscire dall’aula al momento della votazione e che cosa faranno FI e Fratelli d’Italia, che condividono in parte i contenuti del provvedimento .

FI in Aula ma non vota,quorum pertanto non scende

I senatori di Forza Italia, dopo una riunione del gruppo che si è svolta in mattinata, hanno deciso che al momento del voto di fiducia sul dl sicurezza sfileranno sotto la presidenza dicendo “non partecipo al voto”. Una soluzione, hanno spiegato fonti del partito, che non fa abbassare il quorum, a differenza di quanto sarebbe accaduto se Forza Italia avesse lasciato l’Aula. Il gruppo Fdi sarebbe invece orientato all’astensione. Le due scelte si differenzierebbero unicamente sul piano politico per avere, tuttavia, il medesimo effetto di non abbassare il quorum per l’ottenimento della fiducia (che è calcolato sulla base del numeri dei presenti nell'emiciclo).

Il decreto è giunto in aula al Senato senza relatore. La decisione è stata presa dalla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama che non ha potuto votare gli emendamenti in mancanza del parere della commissione Bilancio.

Perché il provvedimento passi, non serve dunque la maggioranza qualificata di 161 voti ma la metà più uno dei senatori presenti. Al Senato infatti i senatori che si dichiarano astenuti sono considerati presenti, a differenza della Camera dove sono considerati presenti solo i deputati che esprimono voto favorevole o contrario. Ciò comporta che, per non prendere parte alla votazione, i senatori devono uscire dall'Aula.