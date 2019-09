Sicurezza cyber, la pesca pericolosa ai big delle azienda

In Italia, nello specifico sono proliferate false comunicazioni inviate alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata). In questo caso gioco un ruolo chiave lo gioca la falsa sicurezza che viene percepita dall'utente. Aggiungiamo che di recente i criminali hanno modificato alcune delle loro abitudini e nel 2018 sono stati rilevati casi in cui al posto del classico trasferimento fondi la truffa prevedeva la richiesta di un certo numero di gift card per acquisti on line per ragioni personali o di business.

Fino a questo punto la cronaca, ma il futuro potrebbe essere ancora più oscuro. Uno dei temi emergenti nel contesto della sicurezza cyber è la crescente pervasività delle intelligenze artificiali “deboli” ovvero quegli algoritmi in grado di svolgere specifici compiti con un livello di abilità comparabile a quello dell'uomo. Si tratta di software molto spesso open source alle quali manca soltanto l'addestramento. In uno scenario come questo nulla impedirebbe a dei criminali di insegnare a una IA debole attraverso video, scritti, audio e in generale attraverso informazioni liberamente disponibili a impersonificare in un'email o in una telefonata il top manager di un'azienda o forse anche più di uno. Il “whaling” potrebbe diventare un crimine su scala industriale gestito da sistemi automatizzati rispetto ai quali la aziende potrebbero contrappore altre intelligenze artificiali specializzate nel riconoscere le comunicazioni truffaldine, ma ancora di più un serie di controlli interni.

Detto questo si posso mettere in campo una serie di ulteriori controlli come adottare un processo di gestione dei pagamenti che preveda dei controlli su eventuali modifiche a modi, tempi, numeri di conto corrente sui quali vengono normalmente effettuati i bonifici.

Cercare di limitare le informazioni di carattere finanziario e relative alla struttura organizzativa aziendale sui siti istituzionali e sulle pagine dei social network. Prestare particolare attenzione ai messaggi che provengono da account non aziendali, anche se apparentemente riconducibili a personale dell'organizzazione. Diffidare di richieste di pagamento che hanno carattere di urgenza o segretezza. In ogni caso nulla può sostituire la consapevolezza e il buonsenso.

Considerando che si parla di criminali, si può affermare che valuteranno l'economia dello sforzo. Di conseguenza se i manager sono coscienti di questi rischi avranno il giusto grado di diffidenza e saranno pronti ad affrontare la minaccia. Probabilmente non potranno dirsi completamente al sicuro, ma di certo saranno molto in basso nella lista di priorità dei criminali.