Sicurezza, diritto alla disconnessione, richiamo in ufficio: le regole dello smart working nella Pa

Diritto alla disconessione

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai contratti nazionali di lavoro. Devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa: questi periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Una fascia che comprende in ogni caso il periodo di 11 ore di riposo consecutivo.

Trasferte

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile

effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Il richiamo in sede

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica che rendano temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, il dirigente può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede: la comunicazione deve arrivare in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agilenon fruite.

La formazione

Per il personale che aderisce allo smart working è prevista una formazione specifica: l’obiettivo addestrare all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile e diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

Lavoro da remoto



Oltre allo smart working è stata introdotta nella pubblica amministrazione un’ulteriore modalità lavorativa: il lavoro da remoto che può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto degli obblighi di presenza. Due le forme possibili: telelavoro domiciliare (prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente) e altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.