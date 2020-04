Sicurezza in fabbrica, la manifattura di Bergamo firma il suo protocollo Per il rientro in fabbrica tutte le associazioni datoriali, i sindacati e l’Ats locale hanno elaborato e firmato un testo condiviso di Cristiana Gamba

2' di lettura

La manifattura di Bergamo e provincia ha siglato un protocollo per garantire la sicurezza e la salute in azienda in tempi di Covid-19. Una sorta di decalogo delle buone pratiche che dovrebbe garantire lavoratori e produzione per la fase 2. Per il rientro in fabbrica tutte le associazioni datoriali, i sindacati dell’industria e dell’artigianato con l’appoggio dell’Ats locale hanno elaborato e firmato il testo che integra l’articolato nazionale del 14 marzo scorso.

Le associazioni di categoria

Queste le associazioni che hanno firmato il protocollo bergamasco: Confindustria Bergamo, Compagnia delle Opere, Confartigianato Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo, Cna Bergamo, Lia – Liberi imprenditori associati, Unione artigiani Bergamo; sindacati provinciali Cgil, Cisl e Uil.

Le buone pratiche

Rispetto al Protocollo nazionale, il testo provinciale tratta dettagliatamente gli aspetti più pratici di sicurezza aziendale nell’ambito dei processi produttivi, tra cui i tipi di dispositivi di protezione individuale previsti, le misure organizzative da adottare per garantire il distanziamento sociale, il ruolo del medico competente, l'organizzazione degli uffici, delle aree di produzione e dei magazzini e l’utilizzo dei mezzi aziendali.

Tutti i settori della manifattura

Tutte le fasi dei processi sono state identificate e analizzate in modo da individuare ogni aspetto in modo chiaro ed esaustivo, definendo i comportamenti e le buone pratiche applicabili nelle imprese industriali e artigiane, sia piccole che medie e grandi, e dei diversi settori merceologici della manifattura. Tratto distintivo è anche l’apporto attivo della Ats locale, che garantisce dal punto di vista scientifico-sanitario le pratiche e i comportamenti previsti dal protocollo.

La comunità bergamasca

«Con questo documento si conferma la stretta collaborazione con i sindacati e con Ats che ha caratterizzato la nostra azione fin dai primissimi giorni di questa crisi, a supporto del sistema delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini e di tutta la comunità bergamasca così duramente colpita – ha dichiarato il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia -. Questo protocollo dimostra come sia possibile dare priorità alla tutela della salute e allo stesso tempo renderla compatibile con l’esercizio dell’attività manifatturiera».