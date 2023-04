Sicurezza informatica, «una delle app più popolari in Cina può spiare i suoi utenti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una delle app per lo shopping più popolari in Cina, vende abbigliamento, generi alimentari e praticamente qualsiasi altra cosa a oltre 750 milioni di utenti al mese. Ma secondo alcuni esperti, può anche aggirare i sistemi di sicurezza degli smartphone degli utenti per monitorare le attività su altre app, controllare le notifiche, leggere i messaggi privati e modificare le impostazioni. E una volta installato, è difficile da rimuovere.

Mentre molte app raccolgono enormi quantità di dati degli utenti, a volte senza il consenso esplicito, gli esperti affermano che il gigante dell’e-commerce Pinduoduo avrebbe portato le violazioni della privacy e della sicurezza dei dati a un livello superiore. Lo riporta la Cnn, che ha parlato con una mezza dozzina di team di sicurezza informatica da Asia, Europa e Stati Uniti, oltre a numerosi dipendenti ex e attuali di Pinduoduo, dopo aver ricevuto una soffiata.

Il malware su Pinduoduo

Diversi esperti hanno identificato la presenza di un malware sull’app Pinduoduo che sfruttava le vulnerabilità nei sistemi operativi Android. Gli addetti dell’azienda hanno affermato che tutto questo è stato utilizzato per spiare utenti e concorrenti, presumibilmente per aumentare le vendite.«Non abbiamo mai visto un’app tradizionale come questa tentare di aumentare i propri privilegi per ottenere l’accesso a cose a cui non dovrebbe accedere», ha affermato Mikko Hyppönen, chief research officer di WithSecure, un’azienda finlandese di sicurezza informatica, citato da Cnn.

La storia di questo malware sofisticato nell’app Pinduoduo arriva dopo un attento esame delle app sviluppate in Cina (come TikTok) per le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati.

Alcuni legislatori americani stanno spingendo per un divieto nazionale della popolare app di video brevi, il cui Ceo Shou Chew è stato interrogato dal Congresso per cinque ore la scorsa settimana sui suoi rapporti con il governo cinese.

È probabile che le rivelazioni attirino anche maggiore attenzione sull’app gemella internazionale di Pinduoduo, Temu, che è in cima alle classifiche dei download negli Stati Uniti e si sta espandendo rapidamente in altri mercati occidentali. Entrambi sono di proprietà di Pdd quotata al Nasdaq, una multinazionale con radici in Cina.