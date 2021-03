Sicurezza delle scuole a rischio: meno di un edificio su due ha il certificato di agibilità Il XX Rapporto Ecosistema Scuola: gli istituti posti in zona sismica 1 sono l'8,8%, tra questi solo il 20,2% risulta progettato o adeguato alla normativa tecnica di costruzione antisismica. In sette anni concluso meno della metà dei progetti finanziati per l'edilizia scolastica; il 29% degli edifici necessita di interventi urgenti. Il ministro Bianchi: oltre 1 miliardo per edilizia superiori di Andrea Carli

La sicurezza degli studenti quando si trovano a scuola dovrebbe essere un principio assodato, e lo dovrebbe essere sempre, anche in un periodo come quello attuale nel quale la didattica a distanza, per frenare la corsa dei contagi coronavirus, prende spesso il posto della presenza fisica in aula. Allo stato attuale sei milioni di studenti sono costretti a seguire le lezioni da casa.

Dovrebbe. Ma non è così: ancora oggi meno di un edificio scolastico su due dispone del certificato di agibilità (42,1%) e di collaudo statico (47,6%). Ricade in area sismica 1 e 2 il 43% delle scuole, di cui solo poco più del 30% è costruito con la tecnica antisismica; più dell'87% degli edifici è sotto la classe energetica C. Non è stato ancora bonificato l'amianto in 145 edifici (in gran parte al nord) di quelli oggetto d'indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. La metà delle scuole non ha impianti per lo sport e solo il 55% circa ha la mensa scolastica. Dati medi nazionali che, lungo i vent'anni di indagine, mostrano la permanenza di un costante divario tra nord, centro, sud e isole.

A mettere in evidenza lo stato di salute precario dell’edilizia scolastica è il XX Rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente, pubblicato oggi. Il dossier di quest'anno riporta i dati raccolti su 87 comuni capoluogo, restituendo una fotografia circa lo stato di salute di 6.156 edifici e quanto le amministrazioni si stanno adoperando per renderli più sicuri e sostenibili e garantire servizi a sostegno delle famiglie e dei quasi 1,2 milioni di studenti che li frequentano. Il report viene pubblicato nel momento in cui si stanno pianificando gli investimenti delle risorse del Recovery Plan, di cui l'ultima versione prevede per l'edilizia scolastica 6,8 miliardi di euro. «Risorse importanti che rischiano, tuttavia, di non portare ai risultati auspicati, e necessari, se non verranno affrontate alcune criticità, ormai croniche», sottolinea l’indagine.

A cominciare dal fatto che in sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l'edilizia scolastica è stato concluso. Dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati e solo 2.121 portati a termine.

Il ministro Bianchi: oltre 1 miliardo per edilizia superiori

«Non aspettiamo il Recovery per avere le risorse - ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in collegamento con il convegno di Legambiente -: oggi firmo un decreto per assegnare alle Province e città metropolitane per la messa in sicurezza delle scuole superiori e la riqualificazione energetica, 1 miliardo e 125 milioni. Iniziamo a lavorare soprattutto nel sud. Il cambio di passo, facciamolo insieme: non c'è il governo e il mondo che aspetta, dobbiamo rimetterci tutti in movimento, solo così usciamo dalla crisi e dall'emergenza. Dobbiamo avere scuole sicure». .