Sicurezza, settori strategici e banda larga: come cambia la protezione dei dati

La guerra in Ucraina ha ridisegnato i modelli di sovranità, anche digitale, e ha costretto gli Stati a ridefinire il perimetro della sicurezza nazionale, ovviamente anche con uno specifico focus alle minacce provenienti dal cyberspazio. Gli Stati e le organizzazioni sovranazionali sono stati bruscamente ricondotti a una riconfigurazione della propria strategia difensiva nella quale oggi gioca un ruolo strategico e irrinunciabile la cybersecurity.

Anche il Governo italiano si è mosso in questa direzione, con il recentissimo decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, che prevede alcune misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina. Tra le numerose azioni previste, il legislatore si è concentrato su un ulteriore rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica, nonché sulla revisione della normativa in materia di “Golden Power”.

Il legislatore ha infatti previsto una riorganizzazione complessiva dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, riscrivendo completamente e ampliando il contenuto dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012.

In questo specifico settore, infatti, il nuovo decreto legge, da un lato, conferma come attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, dall’altro – ed è qui la prima importante novità – apre anche a tutti gli ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, che saranno individuati, di concerto con gli altri Ministri competenti, con uno o più decreti successivi del Presidente del Consiglio dei ministri. Dunque si estende, potenzialmente, l’ambito dei servizi digitali strategici, per il momento definiti con una formula generale che dovrà essere oggetto di successiva specificazione (come si è detto sopra: «servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud»). Un perimetro già ampio e destinato ad estendersi ulteriormente.

La novità normativa è di grande impatto: richiede che le imprese, prima di procedere all’acquisizione, a qualsiasi titolo, anche attraverso contratti o accordi, di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di rilevanza strategica, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla realizzazione o gestione di attività di rilevanza strategica, notifichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri un articolato e complesso “piano annuale”, il cui contenuto è minuziosamente dettagliato nel decreto legge e comporta, tra gli altri, anche l’obbligo di specificare la lista dei fornitori attuali e potenziali.