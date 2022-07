Sicurezza, la sospensione dell’attività va applicata con criteri selettivi

La soluzione

Per ottenere la revoca della sospensione, il datore di lavoro dovrà assumere i dodici lavoratori e pagare la somma di 5mila euro. Il ristoratore dovrà anche sottoporre i lavoratori a visita medica, esibendo la prenotazione della sorveglianza sanitaria. Nei 60 giorni successivi, deve far svolgere la formazione sulla sicurezza.

Il caso

In un negozio di abbigliamento gli ispettori accertano che non è stato elaborato il documento di valutazione dei rischi (Dvr). Scatta la sospensione per motivi di salute e sicurezza. L’ispettore potrà valutare se far decorrere la sospensione dalle 12 del giorno successivo, in assenza di pericoli per i lavoratori.

La soluzione

Per la revoca del provvedimento, l’azienda dovrà elaborare il Dvr e pagare 2.500 euro. La mancata elaborazione del Dvr comporta anche la sanzione dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per l’estinzione del reato il datore dovrà adempiere alla prescrizione obbligatoria e pagare la sanzione.

Il caso

In una azienda zootecnica gli ispettori del lavoro rinvengono quattro lavoratori intenti ad accudire gli animali. I lavoratori risultano non regolarmente assunti. Non scatta la sospensione dell'attività per l’allevamento degli animali, altrimenti deriverebbe un grave rischio per l’incolumità pubblica.

La soluzione

L’azienda zootecnica incorrerà comunque nella sanzione per lavoro nero da 1.500 a 9mila euro per ciascun lavoratore, per aver impiegato i quattro lavoratori per un numero di giornate di effettivo lavoro inferiore a trenta. Per pagare il minimo dovrà assumerli e versare i contributi previdenziali.