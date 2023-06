Sicurezza stradale, giovedì in Cdm la stretta: dalla guida con il telefonino ai neopatentati ecco cosa cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un disegno di legge sulla ricostruzione post calamità e un altro in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione al Codice della strada: sono i due provvedimenti, a quanto si apprende, sul tavolo della riunione preparatoria in programma oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei ministri di giovedì

Giovedì disegno legge su sicurezza stradale

«Giovedì arriviamo col disegno di legge sulla sicurezza stradale che non è un decreto chiuso. Ci sono alcuni principi per i neopatentati: per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata, i neopatentati che verranno fermati con l’utilizzo del telefono mentre guidano verranno fermati e verrà sospesa loro la patente, per i recidivi con l’uso di alcol e droga ci sarà la revoca definitiva della patente». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Assarmatori.

Casco obbligatorio per i monopattini

«Poi ci saranno norme a tutela dei ciclisti per evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio, ci saranno delle norme per i monopattini che prevedono casco, targa, assicurazione per la sicurezza loro e degli altri. Conto che non faccia miracoli ma salvi vite», ha concluso il ministro.

Uniformare gli autovelox a livello nazionale

«Sugli autovelox stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità nel salvare vite, e non siano unicamente usati per fare cassa per rimpinguare le case comunali. Un conto è tutelare la sicurezza stradale, un conto intervenire in situazioni non opportune sulla mobilità», ha aggiunto Salvini.

Salvini: su alcune tratte valutiamo superamento 130 km/h

Potrebbe però trovare spazio un aumento dei limiti di velocità in alcuni tratti autostradali. «I concessionari autostradali stanno studiando» su quale tratte autostradali si potrà andare oltre i 130km/h ha aggiunto Salvini. «Laddove c’è un ridotto tasso di incidenti, ci sono alcuni tratti autostradali sostanzialmente a tasso di incidentalità pari allo zero, si potrà, se la norma lo consentirà, superare i 130km/h come in tanti paesi europei», ha spiegato il ministro.