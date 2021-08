Sicurezza, turismo e fotografia: la nuova vita del drone

Come scegliere il drone giusto

Per fortuna le ultime generazioni di quadricotteri hanno compiuto passi da gigante. Tutti dotati di fotocamera sono più sicuri, più compatti e hanno una autonomia di volo finalmente accettabile. Da almeno due anni siamo usciti dall'era pionieristica con dispositivi consumer in grado di viaggiare per non più di dieci minuti e un telaio talmente leggero da renderli ingestibili.

Per semplicità ci concentreremo su droni consumer o semi-professionali. Anche perché oggi la classificazione dei droni è funzionale, li scegli in base a quello che ci vuoi fare. E sempre più spesso oltre all'ebrezza del volo la componente maggioritaria è quella di chi vuole usare i droni per riprese o foto spettacolari.

Le due cose, va subito specificato, spesso non coincidono. Se volete un drone per le foto dovete concentrarvi sulle caratteristiche della fotocamera (zoom, risoluzione e dimensioni del sensore). Per i video invece dovete stare attenti ad avere un sistema di stabilizzazione a prova di bomba. Quanto alle dimensioni tenete in considerazione che se volete portarvelo in vacanza il drone non sta nella valigia.

Per essere ancora più espliciti stiamo parlando di micro e mini droni. Un drone medio è di almeno due metri. Anche per quelli più piccoli occorre quindi assicurarsi che i bracci siano ripiegabili. Per spegnere l'entusiasmo del neofita vale la pena ricordare che la maggior parte dei droni per utilizzo non professionale ha un'autonomia dai 10 ai 31 minuti per carica. Se non volete diventare pazzi e ottimizzare il tempo meglio portarsi dietro più batterie ed essere sicuri di avere la funziona di ricarica veloce.

Il capitolo sicurezza

Salendo di prezzo ci sono funzioni che rendono la guida più tranquilla. Per esempio, il sistema satellitare permette di orientare il drone direttamente sulla mappa. Il numero di sensori che ricostruiscono l'ambiente 3D è un buon indicatore per valutare la stabilità del volo.