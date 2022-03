Sicuri e a zero emissioni nel traffico della città con l’Askoll Ngs3

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per muoversi in città le due ruote, possibilmente alte, sono il mezzo ideale, altro che instabili monopattini e micromobilità: con lo scooter si viaggia comodi, sicuri e, anche a zero emissioni. L’elettrico NGS3 dell’italiana Askoll è un veicolo adatto alla giungla urbana: e lo abbiamo messo alla prove tra le caotiche vie di Milano. È omologato L3, quindi equiparato a un 125 termico, ed è spinto da un elettromotore da 2,7 kW (3,7 cv), con una coppia di 130 Nm (alla ruota) che lo rende scattante ai semafori. È alimentato da due batterie estraibili (può esserne usata anche una sola) e ricaricabili anche in casa se non si dispone di un box e questo è uno dei plus di questo scooter progettato e prodotto in Italia. Le batterie hanno una capacità complessiva di 2.820 Wh mentre l’autonomia teorica è di 96 km. In realtà si percorrono senza problemi circa 60 km usando l’elettromotorino senza fare troppi calcoli o strategie di consumo e utilizzando la modalità Power, quella con offre le maggiori prestazioni fra le tre disponibili: le altre sono Economy e Normal e sono selezionabili dal blocchetto destro del manubrio dovè è presente il comando per attivare il recupero dell’energia durante le decelerazioni.

Askol Ngs 3, le foto live a Milano Photogallery10 foto Visualizza

La velocità massima è 67 Km/h, sembra poco ma per muoversi in città è più che sufficiente, anche perchè lo scatto da zero a 40 orari è notevole. Tra i plus dell’e-scooter spiccano dimensioni e peso: è un mezzo leggero (83 kg con due batterie installate), l’altezza della sella è contenuta (760 mm) e ci si muove con l’agilità di una bicicletta. Per contro, lo scudo ha inevitabilmente piccole dimensioni e, dunque, offre una limitata protezione a gambe e ginocchia durante i mesi freddi (meglio mettere una copertina e, forse, un parabrezza ma si perde un po’ in agilità. Buono il confort (soprattutto se si viaggia da soli) e le sospensioni non entrano in crisi sul pavé e i freni (a disco davanti e dietro con frenata combinata) sono efficaci ma bisogna pinzare con forza. Validi il faro a Led, la strumentazione Lcd e il sistema di connettività Bluetooth, mentre manca un cavaletto laterale e non si può fare a meno di un bauletto (da 29 o 36 litri) visto che sotto la sella non c’è spazio. Quanto costa: 4.400 euro, ma ci sono gli ecobonus e si può compare anche con meno di 3mila euro.