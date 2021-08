Sideralba emette un minibond da 12 milioni per potenziare gli stabilimenti italiani

3' di lettura

Sideralba, azienda campana che opera nel settore dell'acciaio, ha finalizzato l'emissione del suo primo minibond da 12 milioni, assistito da Garanzia Italia di SACE e quotato al segmento ExtraMOT PRO 3 di Borsa Italiana. L’operazione, con Banca Finint nel ruolo di arranger e sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca di Credito Popolare, consentirà all’azienda campana di finanziare la crescita e gli investimenti sugli stabilimenti di produzione.

Una operazione innovativa

Il piano industriale 2021-2024 dell’azienda campana prevede il consolidamento delle quote di mercato in Europa e in Italia. L’operazione, strutturata da Banca Finint, è una delle prime di questo tipo e ha visto il coinvolgimento di investitori come Cassa Depositi e Prestiti (5 milioni), Mediocredito Centrale (5 milioni) e Banca di Credito Popolare (2 milioni). L’operazione ha una durata di 6 anni. Banca Finint ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione e della garanzia SACE oltre ad aver ricoperto i ruoli di SACE Agent, Paying Agent e Issuing Agent dell’operazione. Lo studio legale NCTM ha agito in qualità di deal legal counsel e di advisor legale degli obbligazionisti attraverso due team dedicati.

Nel piano industriale investimenti in Italia

Sideralba, che ha chiuso il bilancio 2020 con un valore della produzione di circa 225 milioni e un ebitda margin del 10%, utilizzerà i proventi derivanti dall'emissione per finanziare il Piano Industriale 2021-2024 che prevede significativi investimenti sugli stabilimenti produttivi del gruppo localizzati in Italia, oltre che a supportare la crescita del capitale circolante in conseguenza all’incremento previsto dei ricavi e dei volumi di produzione. Fondata nel 1993 ad opera di Tommaso Rapullino, Sideralba nasce come un’azienda familiare controllata dalla famiglia Rapullino sin dalle sue origini. Oggi è guidata da Luigi Rapullino. È uno dei principali player a livello europeo nel settore dell’acciaio, pur mantenendo lo stesso spirito della sua fondazione. Negli ultimi 5 anni, il gruppo ha avuto una crescita esponenziale passando da 112,5 milioni di fatturato del 2016 a 215,4 milioni nel 2020 . Nel novembre 2017 la società ha rilevato gli asset tunisini dell’Ilva in amministrazione straordinaria (oggi Sideralba Maghreb) vincendo un bando internazionale.

Prima emissione di minibond a cui seguiranno altre

Daniele Palombi, Chief Financial Officer di Sideralba ha dichiarato: «In un momento storico forse tra i più difficili e complessi a livello mondiale nella nostra storia recente, sono orgoglioso di poter annunciare che il nostro gruppo sia riuscito a mettere a segno un’importante operazione finanziaria a sostegno di un piano di crescita previsto per i prossimi anni che riteniamo ambizioso. Grazie a questa prima operazione di minibond, che rappresenta un punto di partenza per l’evoluzione della gestione finanziaria dell’azienda, il nostro gruppo potrà beneficiare di una maggiore diversificazione delle forme di finanziamento oltre che maturare un corporate brand nel mercato dei capitali che potrà aumentare la visibilità dell’azienda presso investitori e finanziatori. Si apre ora la possibilità di sviluppare e di dare continuità a una serie di progetti fondamentali per il nostro consolidamento e crescita internazionale».

Sideralba è un’azienda siderurgica attiva da circa 30 anni nel panorama italiano e internazionale. Produce e commercializza su scala mondiale 600.000 tonnellate all’anno di prodotti d’acciaio tra coils, tubi, nastri, lamiere da coils e profili aperti. Attraverso l’acquisizione del Gruppo ILVA in Tunisia, ha esteso la propria produzione all’intero ciclo siderurgico per la produzione dei coils a freddo e rivestiti. Appartenente al Gruppo Rapullino, Sideralba impiega 600 dipendenti su 4 impianti produttivi in Italia e in Tunisia ed è leader in Italia nella lavorazione del coil zincato per il settore edile e agricolo.